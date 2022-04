Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-minister op tv over gas: ‘Draai open die gaskraan in Groningen’

„Het was voor het kabinet de laatste optie, maar dit is een noodsituatie, dus draai de gaskraan in Groningen zeker voor een jaar weer open.’’ Woorden over gas waar geen speld tussen te krijgen is. Ze werden vandaag op televisie uitgesproken.

Volgens oud-minister van Financiën Onno Ruding zou het kabinet er verstandig aan doen om de gaskraan in Groningen weer open te draaien. Hij meldde dat vanmorgen in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO1. Metro legde de stelling ‘de gaskraan in Groningen moet per direct worden opengedraaid’ onlangs ook voor aan het deskundigenpanel. Quotes waren toen onder meer: „Onze overheid is hierin totaal onbetrouwbaar.” En: „Haal met beleid gas uit Groningen.”

Gas is de oplossing voor miljardentekort

De oud-minister en CDA-prominent was in het programma van WNL te gast om te praten over het miljardentekort waar het kabinet mee te maken heeft. Volgens Ruding is een van de oplossingen om die tekorten terug te dringen het heropenen van de gasvelden in Groningen. „Met het gas help je de internationale problematiek kleiner te maken en tevens moeten we Poetin niet de kans geven om rijker te worden van gasopbrengsten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgende week regeert Rutte IV 100 dagen. Hoe moet het kabinet het gigantische miljardentekort in de begroting dichten? Daarover en meer nu te gast oud-minister van Financiën en CDA-prominent Onno Ruding. Kijk mee! Op @NPO1 #WNL pic.twitter.com/WT5OQb04fT — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) April 17, 2022

Wel vindt Ruding dat Groningers bij een heropening van de gaskraan ruimhartig gecompenseerd moeten worden. „Het past helemaal in het anti-Poetin beleid dat gevoerd wordt sinds de Russische inval in Oekraïne. Groningers kunnen ook rekenen, de tijden zijn nu veranderd. En ook niet onbelangrijk: met de opbrengsten van de winning van gas zal de minister van Financiën ook blij zijn”, aldus de voormalig bewindspersoon in WNL op Zondag.

‘Waar zijn ze gebleven, mensen als Ruding’

Tot voor kort was meer gas uit Groningen halen een heikel punt. Het sentiment is sinds Oekraïne en de consequenties die de oorlog in het land op gas uit Rusland kan hebben veranderd. Uit een enquête van het Dagblad van het Noorden bleek dat ook Groningers de gaskraan wel verder open willen laten draaien om Poetin te dwarsbomen.

Op sociale media blijken ook de woorden van oud-minister Onno Ruding goed te vallen. Wellicht was dat een jaar geleden nog heel anders geweest. Verstandige kerel, zo zien twitteraars de inmiddels 82-jarige ex-politicus. „Waar zijn ze gebleven, mensen met een heldere vooruitziende kijk op de toekomst zoals Ruding”, schrijft iemand bijvoorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#WNLopzondag Ruding noemt de optie die door de landelijke politiek vreemd genoeg genegeerd wordt: gaskraan open. Geopolitiek en financieel belangrijk, wel de betroffenen nu wel netjes compenseren. @vvd en @cda bevrijd ons van de @d66 wurggreep!!! — Mark van Zutphen (@MarkvanZutphen) April 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goed dat voormalig CDA-MinFin Ruding bij #WNLopzondag ook pleit voor hervatten #gaswinning (met ruimhartige compensatie Groningers) #Ruding begon ook over dit stuk in @FD_Nieuws Bij VVD beproef ik in EK ook voortschrijdend inzicht om de enorme fouten van Wiebes nu te corrigeren. https://t.co/qetINXU3BU — Henk Otten (@hendrikotten3) April 17, 2022

🧣 Verwarming lager Nederlanders zetten massaal de verwarming een graadje lager door de oorlog in Oekraïne. Ook douchen veel mensen korter en pakken ze minder vaak de auto. Vooral 65-plussers passen hun gedrag aan. Dat bleek gisteren volgens het Algemeen Dagblad na een onderzoek onder duizend volwassen Nederlanders. Energieprijzen schieten al sinds de zomer van vorig jaar omhoog en dat is voor veel mensen al reden hun gedrag aan te passen. Gas, elektriciteit en benzine kosten Nederlanders honderden euro’s per maand extra, bleek onlangs nog uit cijfers van het CBS. De energierekening was in januari 86 procent hoger dan een jaar eerder.

Alle Metro-artikelen over de oorlog in Oekraïne lees je hier.