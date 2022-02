Lichaam Marokkaanse kleuter Rayan na ruim vier dagen uit put gehaald

Reddingswerkers zijn er vanavond in geslaagd het 5-jarige jongetje Rayan na meer dan vier dagen uit een diepe put te bevrijden. Helaas is hij overleden. De koning van Marokko heeft zijn condoleances aan Rayans familie overgebracht.

Het jongetje werd nog wel onder luid gejuich van talloze omstanders op een brancard naar een ambulance gebracht. Zij wisten toen nog niet dat Rayan het niet had gehaald. Koning Mohammed VI heeft volgens een woordvoerder de ouders van Rayan zaterdagavond telefonisch meteen zijn medeleven betuigd nadat het tragische nieuws bekend was geworden.

Omdat de schacht van de droge waterput te smal was voor een reddingsoperatie werd daarnaast een enorm gat gegraven. Reddingswerkers groeven vervolgens een horizontale tunnel en konden het kind zo later naar buiten halen.

Reddingsoperatie Rayan ging dag en nacht door

De kleuter viel dinsdagmiddag in het smalle gat van 32 meter diep. De reddingswerkers in Marokko waren vandaag verwikkeld in een race tegen de klok om Rayan te bereiken. Het jongetje zat al dagen vast op de bodem van de metersdiepe put. De hulpverleners waren volgens de autoriteiten laat in de middag nog zo’n twee meter van de jongen verwijderd .

Rayan belandde in de smalle put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werkten sindsdien dag en nacht om de kleuter te kunnen bereiken. Een enorm gat werd met bulldozers naast de put gegraven.

Veel onduidelijkheid over toestand Rayan

Over de toestand van Rayan bestond de laatste dagen veel onduidelijkheid. De autoriteiten maakten vandaag bekend dat op camerabeelden te zien is dat het kind op zijn zij lag. Het zou onmogelijk zijn om met zekerheid te zeggen of hij nog leeft. Marokkaanse media hadden bericht dat het afgelopen week wel lukte om zuurstof en water bij de kleuter te krijgen.

Op videobeelden was eerder te zien dat hij nog in leven was. Er staan steeds medici klaar om Rayan op te vangen als hij uit de put kon worden gehaald. Een politiehelikopter was gereed om het kind over te brengen naar het ziekenhuis.



Reddingswerkers stuitten op rotsblok

De slotfase van de reddingsoperatie verliep moeizaam omdat de reddingswerkers vreesden voor instorting. Ook waren reddingswerkers tijdens het graven gestuit op een rotsblok. Daar moesten ze omheen werken en dat zorgde voor veel vertraging. „We hopen dat we niet nog meer rotsblokken tegenkomen”, zei het hoofd van de operatie volgens persbureau AFP vanmiddag.



In de omgeving hadden zich honderden bezorgde omwonenden verzameld. Een familielid van de jongen zei tegen persbureau Reuters dat de familie afgelopen week besefte wat Rayan was overkomen, doordat het kind na zijn val begon te huilen. Daarna lieten ze een telefoon met geactiveerd licht en camera in de put zakken. „Hij huilde en riep: haal me eruit”, vertelde de man.

Heel het land, de regering en mensen uit de hele wereld via sociale media leefden mee. De reddingsoperatie werd op meerdere kanalen live uitgezonden.