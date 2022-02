Vandaag demonstratie tegen, maar ook vóór de coronamaatregelen

In Rotterdam wordt vandaag weer geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Er is echter ook, dat hebben we minder vaak gezien, een manifestatie vóór de coronamaatregelen. Die is in Den Bosch.

De protestmars tegen de coronamaatregelen in Rotterdam is van Nederland in Verzet en begint om 12.00 uur. Er wordt verzameld op de Binnenrotte. Mensen die de maatregelen steunen kunnen zich om 14.00 uur op de Markt in Den Bosch bij de groepering Zwijgende Meerderheid aansluiten.

Demo tegen coronamaatregelen zonder politie

De gemeente Rotterdam laat de voor vandaag aangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen doorgaan. Dat werd over overlegd, nu de politie van plan is het werk vier uur lang neer te leggen. De orde en veiligheid wordt niet bewaakt, omdat het kabinet niet tegemoet komt aan eisen voor een nieuwe politie-cao. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de zogenoemde driehoek – waarin gemeente, Openbaar Ministerie en ook de politie zijn vertegenwoordigd – ervan uitgaat dat de openbare orde toch voldoende kan worden gehandhaafd.

Volgens de zegsman heeft de driehoek „na overleg met de politiebonden er vertrouwen in dat de bonden en leden voldoende oog houden voor de openbare orde en veiligheid”. De lokale autoriteiten gaan uit van zo’n 15.000 deelnemers aan de protestmars in het centrum.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De opkomst in Rotterdam is ongetwijfeld groot, maar de naam Nederland in Verzet doet z’n naam niet helemaal eer aan. Enkele duizenden mensen komen normaal gesproken op bijeenkomsten af, maar dat ‘het Nederland betreft’ is niet het geval.

Een positief geluid van elders

Dat blijkt ook nu er vandaag in Den Bosch juist een demonstratie vóór de coronamaatregelen gehouden wordt. De naam die daarbij gekozen is, nu we het toch over namen hebben: Zwijgende Meerderheid. Initiatiefnemers voor de manifestatie voor het coronabeleid, geven overigens aan ‘niet blij te zijn met alle coronamaatregelen, maar de noodzaak ervan in te zien’. En: „We willen een positief geluid laten horen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zondag 6 februari zijn wij tussen 14.00 en 16.00 uur te vinden op de Markt van @shertogenbosch We staan met onze banners bij het Puthuis en hopen op een mooie opkomst. En sorry dat we jullie nu niet bezoeken @gem_Eindhoven maar wat niet is kan nog komen! — De Zwijgende Meerderheid (@zwijgendemh) February 1, 2022

In een verklaring schreef Zwijgende Meerderheid al eerder: „In maart 2020 hebben wij geapplaudisseerd om onze waardering voor de zorgmedewerkers hoorbaar en zichtbaar te maken, want de schrik zat er bij iedereen goed in. Nu zijn we bijna twee jaar verder en is het stil geworden. Heel stil geworden. Stil in de ziekenhuizen op alle afdelingen waar de zorg is uitgesteld, stil in de straten omdat winkels en horeca dicht zijn, stil in de theaters, stil in de bioscopen, en stil op kantoor.

Het is stil omdat de zwijgende meerderheid z’n best doet om zich aan de maatregelen te houden. Stil omdat de zwijgende meerderheid de situatie serieus neemt. Stil omdat de zwijgende meerderheid meeleeft met alle mensen die hun stinkende best doen om ons allemaal zo goed mogelijk uit deze crisis te krijgen.”