Kleuter Rayan uit Marokko onder grote belangstelling begraven: ‘Nooit zoveel mensen gezien’

Rayan, de 5-jarige kleuter die zaterdag na dagen uit een diepe put werd gehaald in het noorden van Marokko, is onder grote belangstelling begraven.

Honderden mensen waren op de begrafenis in de buurt van zijn dorp Ighrane afgekomen. Reddingswerkers hadden dagenlang geprobeerd hem te bevrijden, maar de marathonoperatie eindigde in een tragedie. „Ik ben ouder dan 50 jaar en heb nog nooit zo veel mensen bij een begrafenis gezien”, zei een dorpeling. „Rayan is de zoon van ons allen.”



Reddingswerkers bij Rayan helden

Rayan viel dinsdag in de droge put in zijn dorp en kwam op 32 meter diepte vast te zitten. De schacht was te smal om iemand te laten afdalen. Reddingswerkers moesten een enorm gat naast de put maken om daarna horizontaal naar de jongen toe te graven. Terwijl zij dit deden werden ze aangemoedigd door een grote menigte, die applaudisseerde, zong en bad. De reddingswerkers worden in Marokko als helden gezien. Vooral putgraver Ali, die het laatste stukje op weg naar het lichaam van Rayan – zo maakte De Telegraaf op – met blote handen groef.



De wereld heeft er een nieuwe superheld bij.

Zijn naam is Ali Sahraoui !

Koning van Marokko betuigt steun

Toen de werkers Rayan zaterdagavond bereikt hadden, was het te laat. Zijn lichaam werd vervolgens naar een militair ziekenhuis in de hoofdstad Rabat gebracht. Koning Mohammed VI heeft de ouders gebeld om zijn condoleances over te brengen.

Ook buiten Marokko is bedroefd gereageerd op het overlijden van de kleuter. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron, paus Franciscus en de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch spraken hun medeleven uit.