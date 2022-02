Kuipers: ‘Zodra we van coronapas af kunnen, willen we dat dolgraag’

Dat er in de samenleving weerstand bestaat tegen de coronapas, is inmiddels wel duidelijk. Ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, merkt dat steeds meer. Zeker nu de petitie van Onverdeeld Open, tegen de coronapas, wint aan populariteit. Dat zoveel mensen die tekenen, geeft volgens Kuipers aan „dat er veel weerstand is”.

„Dat geluid was er ook al wel”, zegt hij. Het manifest tegen de coronapas van Onverdeeld Open is inmiddels ruim 620.000 keer ondertekend.

Kuipers: ‘Coronapas blijft gelden zolang het in enige mate helpt’

Alleen zolang de maatregel van de coronatoegangsbewijzen „proportioneel is en nog in enige mate helpt”, blijft die in stand, volgens Kuipers. „Op het moment dat we er vanaf kunnen, willen we daar dolgraag vanaf.” Op dit moment is dat dus nog niet zo. Het volgende zogeheten weegmoment van het kabinet staat gepland voor half februari. Eerder zei premier Mark Rutte al dat er zeker daarvoor geen versoepelingen ingevoerd zullen worden.

„De prognoses zijn een stuk serieuzer, dat kan leiden tot veel bezettingen in de ziekenhuizen”, zei Rutte daarover. En hij had enigszins gelijk: vandaag steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 149. Dat is het hoogste aantal sinds 2020. Bij het weegmoment kijk het kabinet dan ook vooral naar de druk op de zorg én naar de uitval. En ondanks dat de besmettingen de laatste weken flink stijgen, laat „het aantal mensen dat ernstig ziek wordt niet een vergelijkbare stijging zien”, aldus Kuipers.

Vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat bijna een kwart van de leraren thuiszit en dat er maar moeilijk vervanging te regelen is.

‘Houden rekening met grondrechten’

Volgens Kuipers is de inzet van de coronapas „een lastige afweging”. Het kabinet gebruikt het toegangsbewijs als „brug” tussen „aan de ene kant de wens zo snel mogelijk en zoveel mogelijk te openen en aan de andere kant de noodzaak om het aantal besmettingen en het aantal ernstig zieken nog enigszins in te perken”.

De noodzaak om op veel plekken een 3G-pas te vragen (mensen krijgen dan toegang als ze negatief getest zijn, of recent gevaccineerd tegen of genezen van het coronavirus) wordt ook deze week opnieuw gewogen, geeft Kuipers aan. Hij benadrukt dat er steeds rekening gehouden wordt met alle grondrechten.