Zoveel geld heb je nodig om nooit meer te hoeven werken

Hoeveel geld heb je nodig om eerder te kunnen stoppen met werken? Het liefst zou je natuurlijk meteen een magisch getal horen, maar helaas is het niet zo simpel. Hoeveel je nodig hebt om nooit meer een dag in je leven te hoeven werken, verschilt namelijk per seizoen.

Maar hoe kun je dit dan berekenen? Door een simpele rekensom kom je erachter hoeveel vermogen je nodig hebt om van te leven.

Hoeveel geld heb je nodig om nooit meer te hoeven werken?

Uitvogelen hoeveel geld je nodig hebt om nooit meer een dag in je leven te hoeven werken, is lastig. Je weet immers niet precies hoe lang je nog leeft (het zou creepy zijn als je dat wel wist).

Bijvoorbeeld: wat als je weet dat je 18.000 euro per jaar nodig hebt om je hypotheek, boodschappen en de rest van je leven te betalen en tegelijkertijd ook weet dat je nog tien jaar te leven hebt? Dan is de rekensom eenvoudig: 18.000 x 10 is 180.000 euro.

Maar zo simpel is het natuurlijk niet, want daarnaast heb je ook een ‘probleem’ als je toch langer dan tien jaar leeft. Of als het inkomen van je partner wegvalt, bijvoorbeeld, en je daardoor minder inkomsten hebt. Is eerder stoppen met werken echt een droom van jou? Dan wil je toch enig idee hebben van hoeveel geld je bij elkaar wil sparen.

FIRE vuistregel

In de Financial Independent, Retire Early-movement is er één basisregel die je helpt je ‘FIRE-getal’ uit te rekenen. Allereerst moet je hiervoor weten hoeveel je in een jaar uitgeeft. Dat kan door al je uitgaven van het afgelopen jaar bij elkaar op te tellen. Om vervolgens te berekenen hoeveel je nodig hebt, doe je dit bedrag keer 25.

Als je elke maand zo’n 1.500 euro uitgeeft, kom je uit op jaaruitgaven van 18.000 euro. Volgens de FIRE-basisregel heb je dan 450.000 euro aan vermogen nodig om te kunnen stoppen met werken.

Je snapt nu ook waarom veel mensen die ernaar streven om FIRE te worden, zo zuinig mogelijk leven. Niet alleen kun je dan meer geld sparen en investeren; hoe minder geld je nodig hebt om van te leven, dest eerder je kunt stoppen met werken. Je jaaruitgaven zijn dan immers minder.

Kritische noot

Ook goed om te weten: bij de vuistregel van de FIRE-beweging is uitgegaan dat je je geld investeert en dat je daar op de lange termijn dus ook rendement op behaalt. Dan kan je op een gegeven moment namelijk leven van het rendement dat je behaald op je beleggingen. Zaken als inflatie, belastingen en kosten voor het beleggen zijn ook niet meegenomen in het FIRE-getal.

Concreet weten hoeveel geld je nodig hebt om nooit meer te hoeven werken, kan eigenlijk nooit. Als je aan de slag gaat met sparen en investeren om dat doel te bereiken, zal je dus af en toe kritisch naar je FIRE-getal moeten kijken. Ben je goed op weg om dat te bedrag te bereiken? Moet je het getal verhogen omdat je uitgaven ook hoger zijn geworden?

Onze vuistregel om relaxt eerder met pensioen te kunnen gaan: ga ver boven het FIRE-getal zitten. Hoewel het bedrag namelijk voldoende kan zijn om van te leven, wil je ook comfortabel leven en lekker slapen zonder geldzorgen. Als je bijvoorbeeld van plan bent meer te reizen nadat je bent gestopt met werken, heb je logischerwijs meer geld nodig dan je nu uitgeeft.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.