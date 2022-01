Persoon is zwaarbewaakte grens tussen Zuid-Korea naar Noord-Korea overgelopen

Een onbekende persoon is de gedemilitariseerde zone die Noord-Korea en Zuid-Korea van elkaar scheidt overgestoken en overgelopen naar Noord-Korea, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het is zeer ongebruikelijk dat iemand vanuit Zuid-Korea naar het noorden overloopt.

Het leger weet niet of de persoon nog in leven is. De gedemilitariseerde zone is een gevaarlijk gebied met veel landmijnen, dat aan beide kanten zwaar bewaakt wordt door soldaten. Er is nog tevergeefs geprobeerd de persoon tegen te houden, nadat diegene door beveiligingscamera’s was gedetecteerd. Noord-Korea is via een militaire hotline op de hoogte gesteld van het incident.

Streng grensbeleid Noord-Korea

Het is niet bekend hoe Noord-Korea heeft gereageerd op de overloper. Het land zou vanwege de coronapandemie een streng grensbeleid hanteren waarbij doden vallen. Het Noord-Koreaanse leger schoot in 2020 een vermiste Zuid-Koreaanse overheidsmedewerker dood en verbrandde vervolgens zijn lichaam. Leider Kim Jong-un bood daarna zijn excuses aan.

Het is in Zuid-Korea verboden de grens met Noord-Korea over te steken. Dat gebeurt in de praktijk vrijwel niet. Van het noorden naar het zuiden komt vaker voor vanwege de armoede in Noord-Korea, maar meestal vluchten Noord-Koreanen eerst naar China om vervolgens via weer een ander land naar Zuid-Korea te reizen.

Identiteit overloper onbekend

Het is niet bekend of de overloper een Zuid-Koreaan is of iemand die eerder vanuit Noord-Korea naar Zuid-Korea is overgelopen. Eerder meldde het leger dat het om een Zuid-Koreaan ging, maar later zeiden de autoriteiten dat de identiteit van de persoon nog onbekend is.