Rusland van plan begin 2022 Oekraïne binnen te vallen

Rusland is van plan om begin 2022 met maar liefst 175.000 militairen Oekraïne binnen te vallen. Dat meldt het Amerikaanse medium The Washington Post. Zij heeft naar eigen zeggen een document van de Amerikaanse inlichtingendiensten in bezit en heeft gesprekken gevoerd met enkele anonieme bronnen.

De laatste dagen komen steeds vaker beelden voorbij van goederentreinen waarop tanks en andere legervoertuigen staan. Deze zouden allemaal vervoerd worden naar de Russische grens met Oekraïne. Daar zouden zich momenteel al zo’n 70.000 Russische soldaten bevinden. Amerikaanse inlichtingendiensten denken echter dat het daar niet bij blijft. Ze verwachten dat er in totaal ongeveer 175.000 Russische soldaten naar het grensgebied zullen gaan.

Poetin en Biden waarschuwen elkaar

Om ervoor te zorgen dat het onduidelijk is wat er allemaal precies gebeurt, verwacht Amerika dat Rusland met haar legertroepen blijft schuiven. Moskou ontkent al langer dat het van plan is om Oekraïne binnen te vallen. Het benadrukt vooral dat Rusland zonder bemoeienis van andere landen troepen in eigen land in mag zetten. Deze uitspraken stellen natuurlijk weinig gerust en de spanningen in het gebied nemen steeds verder toe.



De Verenigde Staten heeft al laten weten dat het samenwerkt met andere Europese bondgenoten om een aanval te voorkomen. Vladimir Poetin, de president van Rusland, heeft echter geen trek in de bemoeienis van het Westen en Kiev. De Rus heeft gewaarschuwd dat hij het passeren van de „rode lijn” met militaire activiteiten in Oekraïne niet zal accepteren. De Amerikaanse president Joe Biden reageerde echter gevat terug met de opmerking ‘dat hij van niemand een rode lijn accepteert’.

Conflict tussen Rusland en Oekraïne

Op korte termijn zullen Poetin en Biden met elkaar om tafel gaan. Ze gaan dan in gesprek over de oplopende spanningen. Biden heeft al aan verslaggevers laten weten dat hij rekent op een „lange discussie”. Verder zegt hij dat hij het Poetin „heel moeilijk” gaat maken „om door te gaan en te doen waar mensen bang voor zijn”. Amerika heeft Rusland al stevig gewaarschuwd dat er serieuze gevolgen zullen zijn als het buurland Oekraïne binnenvalt.



Al sinds 2014 zijn Rusland en Oekraïne in conflict met elkaar. De Russen annexeerden toen de Krim. In het oosten van Oekraïne vechten pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, tegen het Oekraïense regeringsleger van president Volodimir Zelenski. Deze oorlog heeft inmiddels al aan meer dan 13.000 mensen het leven gekost.