Metro-stelling: ‘Seksueel overschrijdend gedrag is moeilijk uit de entertainmentwereld te verbannen’

'Laat iedereen van de zaak The Voice leren'

„Seksueel overschrijdend gedrag speelt in veel sectoren. We zagen het door #MeToo in de Amerikaanse filmwereld, maar ook in de wetenschap en tal van andere organisaties. Plekken waar afhankelijkheidsrelaties groot zijn en waar de competitie hoog is, zijn kwetsbaar voor machtsmisbruik. Voor de deelnemers van The Voice of Holland zijn de belangen enorm, er kan maar een de winnaar zijn.”

„Stilte is een kernbegrip bij seksueel overschrijdend gedrag. Degene die het overkomt durft bijvoorbeeld niks te zeggen tegen iemand die hoger in de hiërarchie staat, uit angst voor de carrière. Slachtoffers geven dan niet zelden zichzelf de schuld. Dit gaat gepaard met schaamte. Was mijn rokje te kort? Heb ik een verkeerd signaal afgegeven? Of de omgeving doet dat. Waarom heeft het slachtoffer geen ‘nee’ gezegd? Waarom is ze niet weggegaan? Dit is een problematisch patroon dat moet worden doorbroken.”

‘Dit is een enorme wake up-call’

„Uitbannen van seksueel overschrijdend gedrag vergt een cultuuromslag. Idealiter kan iedereen in een organisatie grensoverschrijdend gedrag herkennen als ze het ervaren of het zien gebeuren. Ze voelen zich veilig genoeg om iemand aan te spreken. Of er is ten minste een structuur met gedragscodes, onafhankelijke vertrouwenspersonen, ombudsfunctionaris en een klachtenprocedure die het mogelijk maakt om grensoverschrijdend gedrag op een veilige manier te melden. Als de cultuur en het systeem niet veilig en betrouwbaar zijn, durven vooral mensen die lager in de hiërarchie staan minder snel iets te zeggen.”

„Kennelijk is The Voice geen sociaal veilige omgeving geweest. Dit is een enorme wake up-call. Niet alleen voor de entertainmentindustrie, maar ook daarbuiten. Op social media zie je dat mensen The Voice aangrijpen om het probleem te adresseren. Het is een brede maatschappelijke kwestie en dus een brede verantwoordelijkheid om dit halt toe te roepen.”

„Garantie dat seksueel overschrijdend gedrag helemaal niet voorkomt is er niet. Maar mensen aan de top moeten helder communiceren dat dit in hun organisatie niet getolereerd wordt. Ook moeten ze duidelijk aangeven dat de organisatie er voor ze is, mocht er wel wat voorvallen. De routekaart van lokketen moet bij iedereen bekend zijn. Waar kan ik heen met welk probleem? En slachtoffers moeten adequate nazorg krijgen. Als dat niet op orde is, dan ligt daar een grote opdracht. Niet alleen voor het tv-programma in kwestie, maar voor de hele sector en daarbuiten.”