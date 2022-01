Explosie Turnhout: vierde lichaam geborgen en vrouw levend onder puin vandaan gehaald

Reddingswerkers hebben in Turnhout een vierde lichaam geborgen. Dat laat burgemeester Paul van Miert weten. Vrijdagochtend is door een gasexplosie een pand in de Belgische plaats verwoest. Lange tijd werden mensen vermist. Met de berging van het vierde lichaam is de laatste persoon die sinds de explosie nog vermist werd, ook gevonden. De zoektocht naar slachtoffers is stopgezet.

Vrijdagochtend rond een uur of kwart over acht was er vermoedelijk een gasexplosie in een flat in Turnhout. Het pand stortte als gevolg daarvan deels in. Na de ontploffing hadden reddingswerkers lange tijd contact met een vrouw die onder het puin lag. Zij is uiteindelijk, na tien uur ploeteren, levend onder het puin vandaan gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daarvoor werd er ook al iemand onder het puin vandaan gered en naar het ziekenhuis vervoerd.

Restanten pand Turnhout staan op instorten

De reddingswerkers moesten erg voorzichtig te werk gaan. De restanten van het pand en met name het dak van het pand staan namelijk op instorten en één verkeerde beweging kan ervoor zorgen dat het gebouw verder instort. „De stabiliteit van het gebouw is niet goed. Maar het is wel belangrijk dat we zo snel mogelijk vooruitgaan om eventuele slachtoffers te vinden”, legde Van Miert uit volgens omroep VRT. “We moeten stuk voor stuk, brokje per brokje wegnemen.”



Inmiddels zijn ook de lichamen van vier bewoners die nog vermist werden geborgen. Daarmee zijn alle vermisten terecht en is de zoekactie voor nu stopgezet. „We gaan ervan uit dat we nu iedereen gevonden hebben”, zegt Van Miert volgens VRT. „Alles is tot twee of zelfs drie keer toe gecontroleerd, dus we zijn vrij zeker dat het vierde slachtoffer het laatste was. Tijdens de avond- en nachturen heeft niemand zich meer gemeld om familieleden als vermist op te geven. De politie is natuurlijk nog ter plaatse, maar de civiele bescherming en brandweermensen zijn vanmorgen rond half zeven vertrokken.”

Oproep om hulpdiensten niet te overladen

De burgemeester van de Belgische plaats vroeg inwoners om met de jaarwisseling vooral voorzichtig te doen. „Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn.”