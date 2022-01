Eerste twintigers mogen afspraak maken voor boosterprik

De eerste twintigers mogen nu ook een afspraak maken voor een boosterprik tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die 1991 en 1992 als geboortejaar hebben. Zij kunnen vanaf nu een afspraak in laten plannen, zo heeft zorgminister Hugo de Jonge op nieuwjaarsdag laten weten.

Momenteel kun je vanaf drie maanden na je laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van het coronavirus een boosterprik halen. In eerste instantie moest er zes maanden tussen zitten, maar omdat de omikronvariant snel oprukt, is de termijn ingekort. Welk vaccin je krijgt, kun je niet kiezen. Het zal of de booster van Moderna of de booster van Pfizer worden, ongeacht welke vaccinaties je eerder al gekregen hebt.

Boosterprik voor 1 februari voor alle 18-plussers

De meest recente cijfers laten zien dat er tot nu toe al ruim 3,7 miljoen boosterprikken gezet zijn en die cijfers zullen snel oplopen aangezien het priktempo ook omhoog gaat. Als alles volgens plan verloopt, kunnen alle 18-plussers die een boosterprik willen voor 1 februari geprikt zijn.