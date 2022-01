Joe Biden scheldt journalist Fox News uit: ‘Wat een stomme klootzak’

Tijdens een persconferentie heeft de Amerikaanse president Joe Biden een verslaggever van Fox News uitgescholden die naar inflatie vroeg. Fox News is een populaire nieuwszender bij conservatieve Amerikanen. De zender staat erom bekend niet veel op te hebben met de Democraten. Ook op president Biden hebben journalisten en talkshowhosts van Fox News vaak kritiek.

Aan het einde van de persconferentie rond economische thema’s, op het moment dat de meeste journalisten de zaal wilden verlaten, vroeg de verslaggever aan Biden of „inflatie een politiek risico” was voor de president. Biden keek weg, lachte wat en mompelde een sarcastische opmerking terwijl de microfoon nog aanstond. Vervolgens noemde hij de verslaggever a stupid son of a bitch, oftewel „een stomme klootzak.”

Videomateriaal van het incident verscheen op Twitter en verschillende Amerikaanse nieuwswebsites. De verslaggever is niet te zien en het filmpje eindigt na Bidens opmerking.



Biden: What a stupid son of a bitch pic.twitter.com/K8H74Vfv8m — Acyn (@Acyn) January 24, 2022

Joe Biden verontschuldigt zich bij uitgescholden journalist

Een uur na het voorval verscheen de verslaggever in kwestie in het Fox News-programma van Sean Hannity, een bekende talkshowpresentator in Amerika. De uitgescholden verslaggever Peter Doocey zei dat hij de woorden van Joe Biden in eerste instantie niet hoorde. „Het was erg druk in de perszaal. Later kwam er iemand naar mij toegelopen. ‘Heb jij niet gehoord wat de president wel niet tegen jou zei?’, zei hij tegen mij. Toen pas hoorde ik wat de president had gezegd.”

In het programma vertelde Doocey dat Biden hem had gebeld om z’n verontschuldigingen aan te bieden. „Hij zei dat het niks persoonlijks was. En we praatten nog even en ik zei dat ik altijd vragen zal stellen die anderen niet stellen en hij zei dat ik dat moet blijven doen. Het was een aangenaam gesprek.”

Het is niet de eerste keer dat Biden (die overigens denkt dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen) zich laat vastleggen terwijl hij scheldwoorden gebruikt. In 2010 bijvoorbeeld feliciteerde hij als vicepresident toenmalig president Barack Obama met het erdoor krijgen een grote hervorming van de gezondheidszorg. Biden zei dat het „een big fucking deal” was, wat te horen was via een microfoon die aanstond. In de VS wordt vaak wat bezwaarlijker naar het gebruik van scheldwoorden gekeken.