Past de VS wapenwet dan toch aan? Biden vraagt om ‘gezond verstand’

In de Verenigde Staten is al lang gedoe om de wapenwet. Democraten willen ‘m al lange tijd aanpassen, maar de wapenlobby in het land heeft veel invloed. Lang kwam er dus niet echt beweging in. Nu vraagt Amerikaans president Joe Biden het parlement haast te zetten achter een hervorming van de wapenwetgeving in het land.

Die hervorming zou omvatten dat aanvalsgeweren uit de militaire categorie zoals de semiautomatische AR-15 worden verboden. Zo hoopt Biden aantal dodelijke schietincidenten in de Verenigde Staten omlaag te krijgen.



JUST IN: Pres. Joe Biden calls on Congress to take action on gun reform on 3rd anniversary of Parkland shooting: "This Administration will not wait for the next mass shooting to heed that call." https://t.co/wKgASicAWN pic.twitter.com/xmLdYHGgqD — ABC News (@ABC) February 14, 2021

In de Verenigde Staten ligt het recht van burgers om vuurwapens te hebben en te dragen vastgelegd in het tweede amendement van de grondwet. Mede daarom ligt hervorming van de wapenwet erg gevoelig in het land. Niet alleen Republikeinen zijn geen fan. Ook binnen Bidens Democratische partij zijn er stemmen tegen strengere wetgeving op het gebied van vuurwapens.

Hevorming van wapenwet

„Ik roep het Congres op om met een hervorming van de wapenwet op basis van gezond verstand te komen, inclusief een verplichte screening voor elke wapenverkoop, een verbod op aanvalsgeweren en grote ammunitiemagazijnen, en een einde aan de onschendbaarheid van gewerenproducenten, die bewust oorlogstuig op onze straten brengen”, zei Biden.

„We zijn iedereen die we zijn kwijtgeraakt en allen die achter zijn gebleven verandering verschuldigd”, vervolgde de president. „Het is nu tijd om te handelen.”



Biden Calls On Congress To Enact ‘Commonsense’ Gun Law Reforms On Parkland Anniversary https://t.co/37dHvnK1pr pic.twitter.com/skcR8hBOTf — Forbes (@Forbes) February 14, 2021

Precies drie jaar geleden richtte een 19-jarige jongen een bloedbad aan op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida). Nikolas Cruz vermoordde daar veertien scholieren en drie leerkrachten. Hij was gewapend met een legaal aangeschaft AR-15-geweer.

De nabestaanden van die slachting „hebben ons laten zien hoe wij onze rouw kunnen omzetten in een doel – om te protesteren, ons te organiseren en een sterke en duurzame beweging voor verandering op te bouwen”, zei de president ook. „We kunnen het beter doen, en dat zullen we.”