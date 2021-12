Is FVD-leider Thierry Baudet gevaccineerd? Mark Rutte denkt van wel

Volgens demissionair premier Mark Rutte is FVD-leider Thierry Baudet gevaccineerd. Dat vertelde hij gisteren in een kort straatinterview met politiek verslaggever Jaïr Ferwerda voor talkshow Beau. Dat hij dat denkt is opvallend, aangezien Baudet zich fel uitspreekt tegen vaccinaties.

Ferwerda ging voor de uitzending van Beau de straat op in Den Haag. Daar vraagt hij regelmatig politici het hemd van het lijf. Maandagavond deed presentator Beau van Erven Dorens overigens nog een bijzondere uitspraak in zijn talkshow, wat voor veel verontwaardigde reacties zorgde.

Volgens Mark Rutte is Thierry Baudet gevaccineerd

De avondlockdown is nu een paar dagen van kracht. Maar de vraag blijft of deze avondlockdown het virus onderdrukt. Ferwerda treft demissionair premier Mark Rutte op straat en spreekt hem kort over de huidige coronasituatie.

Rutte legt uit waarom hij denkt dat deze maatregelen het virus terugdringen. Andere politici die in het fragment van Ferwerda verschijnen, hebben er een hard hoofd in. De één vindt dat de maatregelen nog strenger moeten. De ander ziet geen heil in een lockdown vanaf 17.00 uur.

Dan eindigt de demissionair premier met een bijzondere uitspraak over FvD-leider Thierry Baudet. „We hebben nu zelfs gezien dat Thierry gevaccineerd is. Dat is zo belangrijk voor de hele vaccinatiecampagne. Dat ook hij dat nu doet. Daar zal ik hem morgen, als ik de kans heb, ook zeker voor bedanken.” Presentator Ferwerda lacht als Rutte dat antwoord geeft. „Toch een man met veel gezag ook in die achterban”, sluit Rutte af. „Dan houden we het daar op, dat zelfs Baudet gevaccineerd is”, grinnikt Ferwerda. „Dat las ik vorige week, dan moet het kloppen”, zegt Rutte. Of Baudet daadwerkelijk een vaccin heeft gekregen, wordt verder niet duidelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Terwijl politiek-verslaggever Jaïr Ferwerda de stemming peilt in Den Haag doet Mark Rutte een bijzondere uitspraak: "Fijn dat Thierry Baudet is gevaccineerd". #Beau https://t.co/H7Mtu1Fq9W — BEAU (@BeauRTL) November 30, 2021

Op Twitter reageren behoorlijk wat mensen op de uitspraken van Rutte. Politicus Thierry Baudet spreekt zich namelijk regelmatig met zijn partij uit tegen het coronabeleid en is geen voorstander van het coronavaccin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WHATEVER YOU DO: DON’T TAKE THE “VACCINE”! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 20, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rutte verteld net op tv dat Baudet is gevaccineerd 😄 wie had dat gedacht! #beau #Rutte #Thierryisgevaccineerd — Marcel Engel (@MEngel1976) November 30, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooie uitspraak van Rutte bij Jair… Trots dat Baudet is gevaccineerd! Humor heeftie wel. #beau #thierryisgevacineerd — Matthijs Bohn (@BohnMatthijs) November 30, 2021

FVD-collega is gevaccineerd

Baudets FVD-collega Paul Frentrop liet weten dat hij wel gevaccineerd is, ondanks de oproep van Baudet om dit niet te doen. Frentrop is fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Zelf sprak Frentrop daarover: „Ik vind dat verstandig om te doen, mede gezien mijn gewicht.”

De verschillen in de visie van deze twee politici zijn opvallend. Het coronabeleid is namelijk een belangrijk onderwerp waar Baudet en her FVD zich mee profileert.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fractievoorzitter van @fvdemocratie in de Eerste Kamer Paul Frentrop geeft aan dat hij zich heeft laten vaccineren tegen Covid-19, en roept op om geen medische adviezen van @thierrybaudet op te volgen. Luister niet naar Baudet, en laat u vaccineren! #thierryisgevacineerd pic.twitter.com/fhSB4H1ccw — duifmeneer (@duifmeneerhoe) November 30, 2021

Wil je het hele fragment met Mark Rutte en Jaïr Ferwerda bekijken? Je vindt het hier.