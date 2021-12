Privégegevens van 200.000 Nederlanders gelekt door feestjesapp Amigos

De app Amigos, waarmee gebruikers op zoek konden naar huisfeestjes in de buurt, had z’n zaakjes qua privacy niet helemaal in orde. Maandenlang lekte de app namelijk privégegevens van zo’n 200.000 Nederlanders.

Zo konden mensen de exacte locatie van een gebruiker opvragen, meelezen met privégesprekken en wachtwoorden buitmaken. Dat schrijft RTL Nieuws, nadat Sten Lankreijer, een 21-jarige student aan de Technische Universiteit Eindhoven, het lek ontdekte.

Toen de horeca helemaal dicht moest, werd Amigos in korte tijd razend populair. Die populariteit begon al toen de nachthoreca dicht moest en er ook geen festivals plaats mochten vinden. Tijdens de lockdown meldden duizenden gebruikers per dag zich aan. Via de app kijken ze dan of er in de buurt iets te beleven valt.

Zo’n huisfeestje is (meestal) tegen de coronamaatregelen in: het dringende advies vanuit de overheid is om thuis maar twee mensen te ontvangen. En daarnaast om maar één keer per dag op bezoek te gaan of om bezoek te ontvangen. Voor veel jongeren is eenzaamheid echter een groeiend probleem. Amigos is voor velen van hen een uitkomst.

Amigos lekte privégegevens

Een week nadat het lek bekend werd, dichtte Amigos die. Volgens de oprichter van de app, Johanan Fraanje, is de techniek van de app gebouwd door een externe partij. „Daar hadden we toen al geen goed gevoel bij”, vertelt hij tegen RTL Nieuws. Toch had hij niet gedacht dat het systeem zó kwetsbaar was. „Onze aandacht ging de afgelopen tijd vooral naar het opschalen voor alle nieuwe gebruikers. Het is ons een beetje te veel geworden, maar we zeggen ook: het moet beter.”

Amigos heeft nu ook een statement naar buiten gebracht, waarin ze schrijven dat de app nu ‘waterdicht’ is. „Wij willen benadrukken dat jouw gegevens in veilige handen zijn en blijven. Er is dus ook niks in verkeerde handen.” Volgens Amigos heeft hun technisch team de afgelopen twee weken ‘verbeteringen aan de achterkant van de app uitgevoerd’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.