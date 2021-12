Belg opgepakt, wilde zijn negende coronavaccinatie halen

Sommige mensen laten zich niet vaccineren, anderen houden het bij twee prikken en weer anderen willen maar wat graag die derde prik. En dat mag allemaal. Maar wat een man in België deed, gaat net te ver. Hij had namelijk al acht coronavaccinaties gehad en wilde zijn negende halen. Maar niet omdat-ie zoveel bescherming tegen het virus wilde.

De vaccinaties haalde de man namelijk steeds onder een andere naam. Zo werd er voor die persoon een coronapas aangemaakt. Voor elke vaccinatie kreeg de 33-jarige man zo’n 100 tot 150 euro. Dat schrijven Belgische media.

Negende coronavaccinatie

Als je zo vaak in een vaccinatiecentrum komt, beginnen mensen je te herkennen. En dat gebeurde ook bij deze man. Toen medewerkers van het vaccinatiecentrum hem vroegen naar zijn vele vaccinaties, ging hij ervandoor. De medewerkers waarschuwden andere centra in de buurt. Toen de man weer in de rij stond voor een prik, was dat bovendien onder een naam van iemand waar al op werd gelet. Die persoon had rondgebazuind dat hij zonder prik een coronapas kon regelen.

Uit het verhoor van de man bleek dat hij zich dus al acht keer had laten vaccineren. Volgens medici kan dat niet meteen kwaad. Maar veel extra bescherming tegen het virus zou het ook niet opleveren.

Boostervaccin populair in Nederland

In Nederland is de boosterprik ook populair, maar ook weer niet zó populair dat mensen er zes van willen. De website prullenbakvaccin.nl draait wel overuren. Via die website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. Zo stonden er gisteravond bij een huisarts in Den Haag binnen tien minuten honderd mensen voor de deur, een overgebleven coronavaccin te krijgen, vertelt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan ziekenhuis Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de website.

Een groep artsen heeft de website aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag worden weggegooid. Sinds een kleine week neemt de vraag naar de zogenoemde ‘prullenbakvaccins’ weer toe. Onder meer de GGD Amsterdam ziet dat de overgebleven vaccins gretig aftrek vinden, aldus Schijven.

Volgens Schijven willen mensen om uiteenlopende redenen zo snel mogelijk een boosterprik. „Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.”