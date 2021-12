Herman den Blijker over De Kookklunzen op SBS6: ‘Deelnemers kunnen he-le-maal niets’

Heb je altijd gedacht dat je allesbehalve een keukenprins of -prinses bent? Kijk dan vanavond naar De Kookklunzen: Herman vs Alain op SBS6. Je zult je opeens heel wat voelen, als je de deelnemers – de kookklunzen dus – onder de (wanhopige) leiding van Herman den Blijker en Alain Caron bezig ziet. Metro belde met Den Blijker.

De Rotterdamse chef- en tv-kok (Herrie in de Keuken): „Ik keek ervan op wat er nog op de bordjes verscheen.”

Een driegangenkerstmenu bereiden met mensen die nog geen ei kunnen bakken, dat is een onmogelijke opgave. Toch? Dat is de insteek van de tv-special De Kookklunzen: Herman vs Alain. Beide chefs proberen met een team van drie personen die nog nooit hebben gekookt, een kerstdiner op tafel te toveren. Beide teams krijgen een grote kist met daarin veel verschillende ingrediënten. De chefs bedenken samen een oer-Hollands kerstmenu van drie gangen: één gang voor elke kluns uit elk team. Dit alles onder leiding van lekkerbek Richard Groenendijk.

Alain Caron en Herman den Blijker chefs in De Kookklunzen

Alain Caron is de al jaren in Nederland woonachtige Parijzenaar die we van televisie kennen van MasterChef Nederland en Keuringsdienst van Waarde. Samen met twee zoons runt hij nu twee restaurants in Amsterdam. Herman den Blijker kennen we natuurlijk allemaal. Rotterdam, ruwe bolster, blanke pit, nooit te beroerd om zijn mening luid en duidelijk te geven. Hij hing met Metro aan de telefoon over iets wat zelfs hij nog nooit eerder had meegemaakt: het tranentrekkende keuken-niveau in De Kookklunzen.

Hoe hoofdschuddend heb je staan kijken?

Herman den Blijker: „Het is verbazingwekkend. Alain en ik moesten elkaar de kandidaten toewijzen na een test. Dan zeg je ‘neem jij die maar, want die kluns kan helemáál niks’. Maar, haha, de realiteit was dat ze allemaal helemaal niks kunnen maken. Het pannenkoeken bakken bij de test alleen al, echt. Dan staat er bloem, melk, boter en suiker en staan ze er alleen maar naar te kijken. Ze hadden geen idee wat ze moesten doen en stonden er nog om te lachten ook. Die mensen gooiden alles door elkaar in het pannetje en dan stond het me een partij te verbranden. En de hitte dan even regisseren? Nee hoor, ook dat begrepen ze niet. Ik weet niet of je kinderen hebt, maar die bakken vast een betere pannenkoek. Nogmaals, ik stond er alleen maar met verbazing. En dacht: hoe kán dit?”

‘Vroeg me af of er toneelspelers waren gevraagd’

Hoe zijn jullie aan die klunzen gekomen, wie zijn dat?

„Ik vroeg me dat eerlijk gezegd ook af, toen het format bekend was. Ik vroeg me af hoe SBS6 en de producent dat voor elkaar hadden gekregen en of ze toneelspelers hadden gevraagd. Maar nee, deze klunzen zijn echt kunnen dus echt niets.”

Hoe verschrikkelijk was het na de test?

„Alain en ik staan al zo lang in de keuken, dat is je leven. Je weet niet anders en bent dan oprecht verbaasd dat er mensen zijn die er zo weinig van kunnen. Hoe krijg je het voor elkaar, vroeg ik me telkens af. Als ik om een garde vroeg, kwamen ze met een pollepel aan. Als je kijkt, zul je ook denken dat het niet waar kan zijn. Ik werd er boos en gefrustreerd van.”

Presentator Richard Groenendijk speelt tijdens De Kookklunzen: Herman vs Alain een kookquiz. De verliezer zorgt ervoor dat zijn of haar chef meerdere minuten niets mag zeggen. De deelnemers moeten al prutsend zichzelf even redden.

Kookklunzen-blessure voor Herman den Blijker

Jij en niets zeggen… dat was op z’n zachtst gezegd vast lastig.

„Inderdaad die quiz, ja… Volgens mij moesten de deelnemers de prijs van bijvoorbeeld een kilo avocado’s zeggen. Bij de meeste fouten moest ik een mondkapje op en een paar minuten m’n mond houden. Ik probeerde toen maar wat te gebaren. Ik stond er als een mime-speler en maakte geluiden. Erg voor mij, maar ook hilarisch en grappig. Ik heb zelfs nog een trap tegen een barkruk gegeven en dacht dat mijn teen gebroken was. ‘s Avonds trok ik mijn sok uit en had ik een hele blauwe voet.”

Jij bent een man van geen woorden maar daden, zagen we ook in Volendam in Herrie in Hotel Spaander (Herman den Blijker schudde daar de boel eens flink op, althans, hij probeerde dat). Hoe zette je de mensen in De Kookklunzen tot daden aan?

„Ik moet zeggen dat de mensen van hotel Spaander zeiden dat ze iets konden, maar ze deden het niet. Laat ik die Volendammers eh… bijzonder noemen. De deelnemers aan De Kookklunzen weten dat ze niks kunnen en geven dat toe. Daar moest ik maar mee om kunnen gaan, want ze wilden natuurlijk wel.”

Na het soms lijdzame toekijken treden vijf BN’ers in het programma aan. Het gaat om Sandra Ysbrandy, Karsu Dönmez, Willem Reimers, rapper Donnie en Jörgen Raymann. Zij zijn niet bij de deelnemers, Herman den Blijker en Alain Caron aanwezig. De BN’ers proeven de gerechten en de kookklunzen en hun chef-koks kijken toe en horen de beoordeling via een scherm.

Kookklunzen konden net zo goed een kartonnen doos gaar maken

Wat hebben jullie uiteindelijk gemaakt en aan die BN’ers voorgeschoteld?

„Het hoofdgerecht was in elk geval hertenrug. Daar zaten spruiten en rode kool bij en puree. Alleen dat bakken van vlees al, als ik er nu aan terugdenk… Ze hadden net zo goed een kartonnen doos gaar kunnen maken. Het dessert was iets met peer. Ook dat ging bij mij helemaal fout. Ik stond het uit te leggen met ervaring. Misschien was dat wel onterecht, omdat die mensen basisdingen al niet begrijpen. Als ik zei dat er een klein beetje melk bij moest, werd er een halve liter bij geflikkerd. Tja, het was allemaal tot mislukken gedoemd.”

En tóch zeg je dat het je nog meeviel wat er op de borden kwam.

„Voor ons zou het natuurlijk totaal onaanvaardbaar zijn als je zoiets ooit in je zaak op tafel zet. Maar als je op een scherm ziet wat die jury er dan van vindt, dan waren ze toch nog wel positief. Met al mijn technische ervaring maakte ik me daar zorgen om natuurlijk. Maar als ik dan zie wat de gemene deler ervan vindt, dan heb ik daar toch weer wat van geleerd.”

Een kookkluns kan iets meer dan hij of zij misschien denkt?

„Met de goede begeleiding en uitleg is het allemaal niet zo moeilijk. En als je goeie spullen hebt uiteraard. Tijdens de lockdowns heb ik dozen met maaltijden samengesteld en dan moesten de mensen het thuis zelf maken. Dan weet ik ook niet precies wat zij kunnen en welk niveau zij hebben. Daarom legde ik alles tot twee plaatsen achter de komma uit. En leverden we een filmpje met een QR-codetje erbij. Als je dat volgde moest het echt kunnen lukken. Denk aan een Ikea-kast in elkaar zetten met twee linker handen. Als je het allemaal goed leest, dan kan het.”

Kersttip van Herman den Blijker

Heb je nog een goede tip voor kookklunzen die deze kerst zelf aan de slag willen gaan?

„Ergens kunnen kookklunzen zoals gezegd altijd wel wat. Als je écht niets kan, ga dan lekker wat bestellen. Anders wordt het een ramp in de keuken. Maar kijk, een goeie tosti vinden mensen ook lekker hè? Een gehaktballetje, kip, allemaal lekker. Als de kookklunzen thuis zich een beetje inlezen, dan komt het wel goed. De materialen en de basis moeten goed zijn, dan kun je prima aan de gang. Haal gewoon eerste de goede informatie op. Er is altijd wel iemand die je kent die er verstand van heeft.”

Is afhalen, als je ziet in welke omstandigheden jouw branche door de nieuwste lockdown zit, niet de beste tip?

„Absoluut, dat is natuurlijk altijd welkom. Zo kunnen we hopelijk allemaal in leven blijven. Mensen die pas begonnen zijn, die nu het overbodige servies maar verkopen om het hoofd boven water te houden… tja, heel erg. Buiten dat is het nog onzeker hoeveel steun we gaan ontvangen en hoe lang dit weer duurt. Hoe dan ook zullen we later ook iets terug moeten betalen. Als je winst dan laag is en je staat een paar ton achter, dan is de vraag of het nog wel zin heeft om nog door te gaan. De klappen zullen we nog krijgen en daar worden we niet vrolijk van. Het is nu horden lopen met krukken, maar ik blijf het een prachtig vak vinden.”

De Kookklunzen: Herman vs Alain is vanavond, donderdag 23 december, om 20.30 uur op SBS6 te zien. Terugkijken kan via Kijk.nl.