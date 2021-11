Het is Black Friday: dit is de korting ‘die ertoe doet’

Black Friday, vandaag, staat bekend op enorme kortingen. Soms tot wel 80 procent of meer. Vaak is dat korting op elektronica of bijvoorbeeld kleding. Maar het Fonds Gehandicaptensport geeft een heel ander soort korting. Een soort die er volgens hen wél toe doet. Ze starten dan ook de campagne #85procentvoorjouwtalent.

Met deze campagne wil het Fonds Gehandicaptensport aandacht vragen voor het Uniek Sporten-platform. Daar kunnen allerlei mensen met een beperking een sporthulpmiddel aanvragen, waar ze dus een fikse korting op krijgen. Het fonds vergoedt namelijk 85 procent. En dat is niet alleen op Black Friday, maar het hele jaar lang.



Fonds Gehandicaptensport vergoedt sporthulpmiddel

Enkele tienduizenden mensen met een beperking sporten of bewegen niet, omdat een sporthulpmiddel te duur is of het aanvraagproces te ingewikkeld. Daar moet uiteraard verandering in komen, want iedereen moet kunnen sporten. Daar zet Fonds Gehandicaptensport zich voor in. Het fonds startte een platform, Uniek Sporten, waar je die hulpmiddelen dus kunt bestellen. Daarnaast kun je op het platform terecht voor advies, aanvraag én de financiële afhandeling voor een sporthulpmiddel.

Het platform is in maart 2021 gelanceerd in samenwerking met VWS. Naast hulp bij de aanvraag, kan je 85 procent van het restbedrag vergoed krijgen. Op deze manier maakt Fonds Gehandicaptensport sporten voor mensen met een beperking toegankelijker.

Het fonds heeft een simpel doel met hun campagne: zoveel mogelijk mensen bewust maken dat het platform bestaat. Zo krijgt iedereen, ook met een beperking, de kans om zijn of haar talent te ontdekken in welke sport dan ook. Online moet de nieuwe hashtag #85procentvoorjouwtalent voor zoveel mogelijk bewustwording zorgen.