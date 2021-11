Oxfam: ‘CO2-uitstoot van de rijken zorgt dat we klimaatdoelen niet halen’

De CO2-uitstoot van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking zal in 2030 zo hoog zijn, dat de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs, onmogelijk gehaald kunnen worden. De uitstoot van de rijken overschrijdt 30 keer de grens om onder de 1,5 graad opwarming te blijven.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van Oxfam Novib. De cijfers laten zien dat het buitensporige gedrag van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor het grootste deel van de C02-uitstoot. Denk hierbij aan overdadig consumptiegedrag, vele reizen met privéjets en grote jachten. Voor de rijkste 10 procent van de bevolking geldt dat hun CO2-voetafdruk 9 keer te groot is. De uitstoot van de armste helft van de bevolking is daarbij te verwaarlozen. Die groep zal echter wel de grootste klappen ervaren van verdere klimaatopwarming.

Uitstoot met 97 procent verminderen

In 2015 is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de grens van de 1,5 graad moet blijven. Alleen dan zijn de gevolgen van de opwarming te overzien. Om dit doel te halen, mag elk persoon op aarde tegen 2030 maximaal 2,3 ton CO2 per jaar uitstoten. Op dit moment is dat het dubbele. De afspraken die landen gemaakt hebben in het klimaatakkoord, zouden moeten bijdragen aan het doel om deze uitstoot te verminderen.

Tijdens de VN-klimaattop van Glasgow, dat op dit moment plaatsvindt, is al duidelijk geworden dat die maatregelen hevig tekortschieten. Volgens de berekeningen van dit moment zal de opwarming van de aarde in 2030 rond de 2,7 graden liggen. De rijkste 1 procent van de wereldbevolking zal zijn uitstoot met maar liefst 97 procent moeten verminderen om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen wel gehaald worden. De armste helft van de bevolking heeft in vergelijking zo’n kleine CO2-voetafdruk, dat deze zelfs meer kan uitstoten zonder dat de klimaatdoelen in gevaar komen.

‘Catastrofale gevolgen’

Hilde Stroot, Oxfam-klimaatexpert: „Als er geen verdere stappen worden genomen, zou alleen al de uitstoot van de rijkste 10 procent van de wereldbevolking ons de komende negen jaar boven de afgesproken limiet van 1,5 graad Celsius kunnen brengen. Met alle catastrofale gevolgen van dien voor de meest kwetsbare mensen in armeren landen die nu al te maken hebben met dodelijke stormen, extreme droogte, honger en armoede, veroorzaakt door klimaatverandering.”