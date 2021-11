Acute zorg dreigt om te vallen: ‘Ambulances rijden rondjes met patiënten die ze niet kwijt kunnen’

Vanwege de drukte in ziekenhuizen moeten artsen op de spoedeisende hulp (SEH) patiënten die acute zorg nodig hebben, wegsturen. Volgens hen is dit niet alleen het gevolg van een falend coronabeleid, maar vooral van grotere problemen in de zorg.

Dit schrijft de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in een persbericht.

‘Niet meer verantwoord’

De NVSHA peilde de situatie op de werkvloer op de spoedeisende hulp. En die is zorgelijk: SEH-artsen vrezen dat ze de toestroom van nieuwe patiënten niet lang meer aan kunnen. De NVSHA laat weten dat de acute zorg volledig verstopt dreigt te raken. Ze vermelden hierbij dat er in de media vooral veel aandacht is voor het tekort aan ic-bedden in ons landen, maar dat het probleem „veel groter is dan dat”.

Twaalf SEH-artsen doen in het bericht anoniem hun verhaal. „Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen. Dit heeft niets met ic-bedden te maken”, meldt een van hen. Doordat andere afdelingen vol liggen, kunnen patiënten op de spoedeisende hulp niet doorstromen. Om die reden zeggen verschillende SEH-artsen geen nieuwe patiënten die acute zorg nodig hebben aan te nemen.

Zo zegt een SEH-arts die minstens anderhalve week de afdeling dichtgooit: „Ik heb mezelf beloofd dit nooit te zullen toestaan, maar we hebben nu toch een opnamestop. Onze SEH ligt gewoon vol met mensen die de kliniek niet in komen en nergens overgenomen kunnen worden. Dan houdt het op. Dit was niet meer verantwoord.”

Personeelstekort in zorg

Voorzitter David Baden van de NVSHA maakt zich grote zorgen. „We kunnen niet langer alle Nederlanders noodzakelijke zorg garanderen.” Hij bekritiseert hierbij het coronabeleid van de overheid, dat hij niet scherp genoeg vindt en beschrijft als een beleid van „pappen en nathouden”.

Hij pleit hierbij niet alleen voor strengere maatregelen, maar wil vooral aandacht vragen voor het grotere probleem: een tekort aan personeel in de zorg. Zorgpersoneel krijgt volgens Baden nu de rekening voor het falende coronabeleid. „Men denkt: laat de zorg het maar opvangen. Maar aan de energie en het incasseringsvermogen van onze mensen komt – na bijna twee jaar stress en overuren – een eind.”