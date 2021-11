Dit weekend kou en de eerste (natte) sneeuwvlokken op komst

De winter wordt in het laatste weekend van november ingeluid met waterkoude wind, bewolking, neerslag en… sneeuwvlokken! Maar een witte wereld hoeven we nog niet te verwachten.

Een muts en handschoenen zijn geen overbodige luxe dit weekend. De kou is vandaag al goed te voelen, maar later op de dag wordt het geleidelijk steeds kouder, met een dieptepunt van 1 tot 3 graden Celsius. De gevoelstemperatuur ligt echter onder nul, door de waterkoude zuidenwind die stevig het land overwaait. Er valt veel neerslag en hier en daar zullen er natte sneeuwvlokken door de regen heenkomen, met name in het oosten van het land.

Zaterdag wordt het ongeveer 4 graden en blijft het regenen met hier en daar wat natte sneeuw. Het zal dus geen witte wereld worden. Mocht dat wel zo zijn, dan is die kans het grootst in de hoogstgelegen gebieden zoals de Limburgse heuvels en de Veluwe. Dat meldt Weeronline. Maar ook dan zal het geen sneeuw zijn die lang blijft liggen. Het goede nieuws is wel dat het dit weekend nog te warm is om voor gladde wegen te zorgen. Maar winterbanden zijn geen slecht idee, want de kans op gladheid neemt na zondag toe.

Vorst op komst

Zondag wordt het weer een mengsel van zon, regen, hagel en natte sneeuw. De hagel zal vooral bij de kust ontstaan, terwijl de sneeuw juist meer landinwaarts kan vallen. Aan het einde van de dag komen er opklaringen maar duikt de temperatuur onder het vriespunt. Dan kan het dus wel erg glad worden op de wegen, omdat de gevallen neerslag dan bevriest. Ook kunnen de regendruppels op je autoruit bevriezen, dus dat wordt maandag een paar minuten eerder opstaan om te krabben. Gelukkig wordt het later in de week weer iets ‘warmer’, met temperaturen rond de 9 graden. Een wit Sinterklaasfeest zit er dus hoogstwaarschijnlijk niet in.