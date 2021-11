Pfizer: ‘Covid-pil voor 89 procent effectief tegen ziekenhuisopname en overlijden’

Farmaceut Pfizer heeft een Covid-pil ontwikkeld die de klachten van coronapatiënten onder controle moet houden. Het medicijn, dat ritonavir heet, verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent, zegt Pfizer.

Dit concluderen zij uit verschillende proeven die zij met het middel hebben gedaan. De corona-pil van concurrent Merck halveert volgens de farmaceut het risico op ziekenhuisopname of overlijden. Die pil is in Groot-Brittannië al goedgekeurd.

Positief resultaat proeven

Pfizer heeft een proef gedaan met ongeveer 800 mensen die tot een risicogroep behoorden en het virus hadden opgelopen. Zij kregen de corona-pil binnen drie dagen nadat ze last kregen van de eerste symptomen. De helft van de proefpersonen kreeg de echte pil, de andere helft een placebo. Van de groep die de echte Covid-pil slikte, belandden er drie mensen in het ziekenhuis. Niemand overleed. Van de groep die de placebo kreeg, werden er 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen en overleden er zeven aan de gevolgen van corona.

Een tweede proef werd gedaan met ruim 1200 proefpersonen die de pil binnen vijf dagen na het verschijnen van de eerste symptomen kregen toegediend. Ook hier waren grote verschillen te zien tussen de groepen die de echte pil en de placebo kregen. Van de 607 mensen die de Covid-pil kregen, belandden er slechts zes in het ziekenhuis en overleed er niemand. Bij de 612 proefpersonen in de placebogroep belandden er 41 in het ziekenhuis en overleden er tien aan de gevolgen van corona.

Covid-pil Pfizer moet levens redden

Albert Bourla, algemeen directeur van Pfizer, noemt de pil „een echte game-changer in de wereldwijde pogingen om de verwoesting van deze pandemie een halt toe te roepen”. Hij zegt verder dat de resultaten uit de proeven suggereren dat hun coronamiddel „de potentie heeft om levens te redden, de ernst van Covid-19 infecties kan verminderen en negen van de tien ziekenhuisopnames kan voorkomen”.

Pfizer wil de Amerikaanse overheid zo snel mogelijk om goedkeuring voor de pil vragen. Het is momenteel nog niet duidelijk of ze het middel ook gaan voorleggen aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. De Europese toezichthouder buigt zich momenteel wel over de corona-pil van concurrent Merck.