Emotionele Máxima neemt afscheid van trouwste fan: ‘Ik ga u missen’

In een emotionele video die Máxima-kenner Josine Droogendijk postte op Twitter, neemt onze koningin afscheid van haar trouwste fan, José. De vrouw, die door hare majesteit innig omhelst wordt, heeft slecht nieuws gekregen. Het doet Máxima zichtbaar veel, maar op sociale media blijkt dat zij niet de enige is.

Koningin Máxima was vandaag aanwezig bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van AFAS Software in Leusden. En dat is een bijzonder ‘kantoor’, want slechts twintig procent van het 55 duizend vierkante meter-tellende pand is bestemd om te werken. 80 procent moet het werkgeluk van de medewerkers bevorderen. Voor de CEO van AFAS was de aanwezigheid van Máxima de „absolute kers op de taart”.

Máxima mocht het pand openen en deed dat met veel bekijks: veel fans hadden zich verzameld om een glimp op te vangen van de koningin. Zo ook dus haar ‘trouwste fan’. En José blijft niet onopgemerkt: de koningin draait zich naar haar toe en neemt haar vrijwel onmiddellijk in de armen. „Ik wil u een bloemetje geven”, zegt de vrouw. En Máxima neemt die dankbaar aan: „Ik ga u missen”, zegt ze, zichtbaar geëmotioneerd met tranen in de ogen. „Ik ga ú missen”, komt de reactie.



“Ik ga u missen.” Koningin Máxima groet haar trouwste fan, die deze week een slechte boodschap kreeg. pic.twitter.com/WHczBSDItw — Josine Droogendijk (@josineevers) November 5, 2021

José is fotografe voor de website modekoninginmaxima.nl en is als geen ander op de hoogte van wat onze koningin allemaal draagt. De twee zijn geen onbekenden van elkaar, want ook Máxima is op de hoogte van de ziekte van haar ‘trouwste fan’. Ze heeft borstkanker, zo kreeg ze vorige week te horen.

‘Koningin vol compassie en warmte’

Op sociale media zijn veel mensen geraakt door dit emotionele moment, dat compleet per toeval werd vastgelegd. „Instant huilen”, schrijft iemand, en „deze komt echt even binnen”. Daarnaast is er veel lof voor Máxima, die ondanks haar titel warm reageert en laat zien dat ze gezichten en namen herkent en onthoudt. „Dit moment zal alles hebben betekend voor deze mevrouw”, denken velen dan ook.



I've often said Queen Máxima has #MaximaMagic 💫 this will have meant everything to this lady! What a special moment. (Her loyal supporter received the news she has breast cancer last week) 😥💞 https://t.co/XATyThLtpa — The Royal Spectator (@RoyalSpectator) November 5, 2021



