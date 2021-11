Vaccin-ontwikkelaar uit kritiek op ‘Dansen met Janssen’

„Ideaal vaccin als je echt klaar wilt zijn met die ene prik, klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals: Dansen met Janssen.” We horen het demissionair coronaminister Hugo de Jonge nog zo goed zeggen. En hoe pakte dat uit? Niet goed, in ieder geval. Bij Jinek schoof gisteravond een vaccin-ontwikkelaar van Janssen aan, die kritiek uitte op dat beleid.

Na het zien van het fragment waarin De Jonge precies bovenstaande woorden uitspreekt, moet Hanneke Schuitemaker, hoofd vaccin-ontwikkeling van Janssen Vaccines zelfs hardop lachen. Maar het hele Dansen met Janssen-debacle creëerde ook een negatief beeld rond het Janssen-vaccins. De „enorme piek” werd namelijk geassocieerd met het vaccin van de Leidse fabrikant.



Kritiek op Dansen met Janssen

„Wat vind je ervan dat hij dit zo heeft gezegd?”, vraagt presentatrice Eva Jinek aan Schuitemaker. „Omdat ik zo goed weet wanneer de werking van een vaccin intreedt, heb ik gewoon gedacht ‘Dansen met Janssen, maar je moet wel even twee weken wachten’. Ik vond het wel grappig, maar ik heb nooit gedacht dat mensen zouden denken dat ze de volgende dag beschermd waren.” Maar veel mensen dachten dat wel. Of in ieder geval: hun vaccinatiebewijs was vrijwel direct geldig. Kun je het hen dan kwalijk nemen dat ze daar gebruik van maken, wanneer een minister zegt dat het kan?

Volgens Schuitemaker is er sprake van „foutieve informatieverstrekking”. „Zij kregen meteen hun vaccinatiebewijs en dat was natuurlijk ook niet handig.” En dan lijkt Jinek een verklaring van de vaccin-ontwikkelaar te willen krijgen: „Toen je merkte dat het niet goed ging, en dat mensen dus meteen hun vaccinatiebewijs kregen en ook gebruikten, heb je toen iemand gebeld?” Maar volgens Schuitemaker werkt het niet zo makkelijk: „Het is niet alsof wij een soort hotline met Hugo hebben.” Daarnaast „leefde ze onder een steen” en merkte ze pas na de piek, toen haar zoon na een Janssen-prik meteen zijn vaccinatiebewijs kreeg, dat het mis was.

Toen het aantal coronabesmettingen begin juli snel begon te stijgen, werd de wachttijd tussen de prik en het groene vinkje in de CoronaCheck-app opgehoogd naar twee weken. In augustus werd besloten dat iedereen die geprikt is met het coronavaccin van Janssen vier weken moet wachten op een vaccinatiebewijs. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) heeft het vaccin meer inwerktijd nodig dan twee weken.

