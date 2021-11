Brazilië rouwt: bekende zangeres (26 jaar) overleden na vliegtuigcrash

Brazilië is in shock na een vreselijke gebeurtenis. Marília Mendonça (26 jaar) een van de bekendste zangeressen van het land is overleden als gevolg van een vliegtuigcrash. De Braziliaanse laat een zoontje van een jaar oud achter, zo meldt CNN.

Vlak voor vertrek plaatste Mendonça nog een foto op Instagram waarop te zien was hoe ze met haar gitaarkoffer naar het vliegtuig liep. Ze was namelijk onderweg naar een concert. Slechts een paar kilometer voor de eindbestemming ging het, om nog onbekende reden, echter mis. Het vliegtuig kwam in de problemen en stortte neer. Als gevolg van de crash kwamen Mendonça, haar oom, een producer, de co-piloot en de piloot om het leven.

Fans Mendonça hielden hoop

Dat was echter nog lange tijd onbekend. Het vliegtuig crashte namelijk in een waterval. Reddingswerkers zochten urenlang naar slachtoffers. Fans van Mendonça hielden hoop. De hulpdiensten lieten in eerste instantie namelijk weten dat de Braziliaanse zangeres de crash overleefd had. Het slechte nieuws, dat de zangeres toch was overleden, werd later door de lokale brandweer gedeeld.

Het overlijden van de jonge getalenteerde zangeres wordt in heel het land gevoeld. Zo laat onder andere de Braziliaanse president, Jair Bolsonare van zich horen via Twitter. „Het hele land is in shock door het plotselinge overlijden van Marília Mendonça. Ze is een van de beste artiesten van haar generatie die met haar unieke stem, charisma en muziek de genegenheid en bewondering van ons allemaal won”, schrijft Bolsonaro.

Brazilië in shock

Volgens de president voelt het alsof het land iemand die het heel dierbaar was, heeft verloren. „Op dit moment van pijn en verdriet vraag ik God om de harten van de fans te troosten en in het bijzonder de harten van de vrienden en familie van Marília Mendonça, evenals de nabestaanden van de andere slachtoffers van de crash”, vervolgt Bolsonaro.

Ook voetballer Neymar uit zijn emoties op Twitter. „Ik viel in slaap terwijl ik God vroeg of alles wat vandaag gebeurd is een droom mocht zijn. Ik werd net wakker uit een nachtmerrie”, schrijft hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, eu acordasse somente de um pesadelo. 😢🖤🕊 #MariliaMendonca — Neymar Jr (@neymarjr) November 6, 2021

‘Koningin van het Lijden’

Mendonça was vooral bekend vanwege haar liedjes over emotionele liefdeservaringen. Ze werd dan ook de ‘Koningin van het Lijden’ genoemd. In Brazilië was ze in 2020 nog de meest beluisterde artiest op Spotify. Een van haar optredens, die via een livestream te volgen was, werd bekeken door maar liefst 3,3 miljoen mensen.