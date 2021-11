4 dingen om over na te denken als voorbereiding op het eindejaarsgesprek

We zijn toch echt alweer aan de een-na-laatste maand van het jaar begonnen. En het einde van het kalenderjaar betekent dat het eindejaarsgesprek, functioneringsgesprek (of hoe je het ook wil noemen) er weer aankomt.

Hoewel je daar liever misschien nog niet denkt, is dit wel het juiste moment om je voor te bereiden. Dit zijn vier vragen die je jezelf moet stellen nu het functioneringsgesprek er weer aankomt.

Functioneringsgesprek voorbereiden

Wanneer je je nu voorbereidt op het functioneringsgesprek, heb je namelijk nog even de tijd om een zo goed mogelijk gesprek te realiseren.

1. Hoe goed heb ik gefunctioneerd ten opzichte van vorig jaar?

Wees eerlijk naar jezelf: hoe goed heb je eigenlijk gefunctioneerd dit jaar? Heb je de doelen die je vorig jaar hebt opgesteld bereikt? Pak er ook eens je oude verslagen bij en dan zeker van het vorige functioneringsgesprek. Ben je gegroeid?

We worden vaak zo meegesleurd met de dagelijkse sleur dat het groeien er af en toe bij inschiet. Merk je dat dit bij jou het geval is? Dan heb je nu nog de kans om deze dagelijkse sleur voor het einde van het jaar te doorbreken.

2. Wat heb ik geleerd van mijn mindere prestaties?

Maak je niet druk als je er bij de eerste vraag achterkomt dat je bepaalde doelen niet hebt behaald. Niemand is perfect. Het is wel belangrijk dat je hiervan hebt geleerd. Waarom heb je deze doelen niet gehaald? Hoe zou je het de volgende keer aanpakken?

Als je in het functioneringsgesprek niet alleen kan laten zien dat je zelfkennis hebt, maar ook dat je stappen hebt ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen, is dat natuurlijk alleen maar voordelig.

3. Waaruit blijkt dat ik een salarisverhoging verdien?

Wil je een salarisverhoging? Een functioneringsgesprek is het ideale moment om hierom te vragen, mits je het verdient natuurlijk. Begin nu alvast met screenshots van cijfers, e-mails en complimenten te verzamelen, waaruit blijkt dat jij inderdaad meer salaris verdient.

Tip: houd vanaf 2022 gedurende het jaar een mapje bij. Je hoeft echt niet al deze screenshots mee te nemen naar je gesprek. Het geeft jou vooral een boost in zelfvertrouwen. En natuurlijk heb je ze wel achter de hand, mocht het nodig zijn.

4. Wat wil ik volgend jaar bereiken?

Als je eindejaarsgesprek een beoordelingsgesprek is, wordt er vooral gekeken naar je prestaties in het verleden. Bij een functioneringsgesprek wordt er ook gekeken naar de toekomst. Maar zelfs als je wel een beoordelingsgesprek hebt, vindt een leidinggevende het fijn om te zien dat jij je wil ontwikkelen.

Waarin jij je wil ontwikkelen en wat jij volgend jaar wil bereiken, zijn vaak vragen die je niet binnen één tel hebt beantwoord. Als jij hier nu al over nadenkt, heb je daar alleen maar profijt van tijdens dat daadwerkelijke eindejaarsgesprek.