The Masked Singer gooit hoge ogen met verrassend gastoptreden ‘de papegaaien’

The Masked Singer heeft vrijdagavond weer hoge ogen gegooid. Met een speciaal gastoptreden van ‘de papegaaien’ voor een goed doel, twee gastjuryleden en de onthulling van een ander karakter verveelden kijkers zich geen moment. Vooral de verrassende identiteit van ‘de papegaaien’ is een dag later nog altijd onderwerp van gesprek.

Nu de sing-offs voorbij zijn, bepaalt het publiek elke week welk karakter zijn of haar masker aan het einde van de avond af moet zetten. Vrijdagavond kreeg televisiekijkend Nederland echter een extra onthulling cadeau speciaal voor RTL Project Glimlach. Verschillende BN’ers proberen met dit project geld op te halen voor de kinderen in kinderziekenhuizen. Deze vaak ernstig zieke kinderen ervaren vaak veel angst, stress en pijn en met het geld dat opgehaald wordt, wil men de situatie voor de kinderen in deze ziekenhuizen wat beter maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1)

Gastjury met Nicolette van Dam en Bas Smit

Nicolette van Dam en haar man Bas Smit waren namelijk aangeschoven in de studio. Nicolette deed vorig seizoen nog mee aan The Masked Singer als ‘de panter’, maar deze keer zou ze slechts helpen bij het onthullen van de personen achter de gastoptredens. Dat bleek overigens nog best pittig te zijn. Niet één, maar twee gemaskerde karakters betraden het podium: de papegaaien.

Met hints als ‘liefde over de grens’, ‘de driewieler’, ‘een kabouter’ en ‘we gaan er voor de volle honderd procent voor’, moesten de juryleden proberen te raden wie deze gevleugelde vrienden waren. Een ding werd vooral Bas al snel duidelijk: echte nachtegaaltjes zijn het niet en geweldig dansen konden ze volgens hem ook niet. Toen het moment kwam om de definitieve keuze door te geven, was de verwarring nog groot. Zowel Buddy, Gerard en Bas als Carlo, Loretta en Nicolette had geen idee wie er in vredesnaam voor hen stonden.

De papegaaien: „Dit is echt een hoogtepunt uit ons leven”

„Ik vind dit echt heel moeilijk”, verzuchtte Nicolette nog. En ook Bas vond het lastig. Uiteindelijk dacht het team van Bas dat Renee en Danny Froger uit de pakken tevoorschijn zouden komen terwijl het team van Nicolette het hield op Dave en Dries Roelvink. Allebei zaten ze er echter flink naast, want niemand minder dan Viktor en Gert Verhulst bleken schuil te gaan achter de maskers van de papegaaien.

„We zaten niet eens in de buurt, wat erg!”, stelde Gerard. Ook andere juryleden krabden zichzelf even flink achter de oren dat ze dit niet doorhadden. „Ik zei nog dat ze sowieso niet in de entertainmentindustrie werkten, wat erg zeg”, reageerde Bas. Presentator Ruben Nicolai deed er nog een schepje bovenop door te constateren dat Gert Verhulst in zijn eentje meer gouden platen heeft dan alle zes de juryleden bij elkaar.

Onthulling van ‘de alien’

„Dit is echt een hoogtepunt uit ons leven. Eerst uren in zo’n pak rondlopen en daarna de hele tijd beledigd worden. Nee, maar de ontknoping is geweldig”, grapte Gert toen hij gevraagd werd wat hij van zijn deelname vond. Samen met zijn zoon Viktor heeft hij flink geoefend om Nederlands te kunnen praten zonder een Belgisch accent. Al dat oefenen heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, de jury had namelijk geen moment door dat er eigenlijk twee Belgen in de pakken zaten.

Naast deze speciale onthulling, moest ook een van de andere deelnemende karakters zijn masker afzetten. Mocht je de aflevering nog terug willen kijken, stop dan even met lezen om eventuele spoilers te voorkomen! Nadat het publiek gestemd had, bleek namelijk dat niemand minder dan ‘de alien’ zichzelf moest onthullen. Alleen Carlo en Loretta wisten te raden wie er tevoorschijn zou komen, dat was namelijk niemand minder dan Luuk Ikink!