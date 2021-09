Het oude liedje: eerst huilen, daarna hosanna voor Beste Zangers

Zekerheden zijn soms heerlijk in het leven. Zoals bij tv-programma’s en de reacties van kijkers, vooraf en tijdens. Bij Wie Is De Mol?, Expeditie Robinson en Beste Zangers heb je die zekerheid. Eerst huilen om de deelnemers en daarna massaal kijken en hosanna roepen, het is altijd hetzelfde liedje. Heerlijk toch?

Zodra de nieuwe deelnemers aan Wie Is De Mol?, Expeditie Robinson en Beste Zangers bekend zijn, barst het op social media los. Verbijstering alom. Mensen huilend in een hoekje, misschien met de vuisten stampend op de vloerbedekking of het parket. Om vervolgens een tweet de wereld in te slingeren en een bijdrage aan de wereld te leveren met diepgaande teksten als ‘ken ze niet’, ‘wie????’ en ‘C- en D-artiesten’.



#BesteZangers . 0,0 procent bekende zangers. — Lejo van de Walle2 (@LejoWalle2) September 2, 2021

Daarom de rubriek Blik op de Buis van verslaggever Erik Jonk over Beste Zangers, het programma met presentator Jan Smit dat gisteravond weer begon. In de rubriek worden (nieuwe) tv-programma’s van omroepen en streamingdiensten besproken. Oude afleveringen vind je hier.

De deelnemers aan Beste Zangers

Gemiep, gemopper, gejank. Het was onlangs weer het geval bij de bekendmaking van de deelnemers aan Beste Zangers. Ondergetekende kende er één niet: de Amsterdamse-Turkse zangeres Karsu (sorry stadsgenoot!). Eén vaag: popcountry-zanger Joe Buck van zijn nummer The Way You Take Time. De andere vijf toevallig wel, maar het is natuurlijk absoluut geen schande als dat niet zo is. Niet iedereen heet Marco Borsato of Guus Meeuwis. En waarom zou je iedereen altijd maar kennen?

Wie we dit jaar verder hebben? Roel van Velzen, de bekendste van de zeven. Anneke van Giersbergen, frontvrouw van The Gathering en een beetje een voorloper van voormalig Beste Zangers-deelneemster Floor Jansen. Zij stond in 1996 al voor tienduizenden mensen op Pinkpop. Alides Hidding, ook al zo’n oudgediende. Met zijn Time Bandits in de jaren tachtig goed voor veel discohits, een zestiger inmiddels. De Vlaamse latin-diva Belle Perez, bepaald geen onbekend gezicht. En Hendrik Jan Bökkers, zanger-gitarist van de band met zijn achternaam en ook van de voormalige groep Jovink en de Voederbietels. Met ‘de eerste regio-zanger in Beste Zangers‘ drukte Jan Smit zich wat ongelukkig uit. Hij bedoelde ongetwijfeld ‘de man die iedereen op elke vierkante meter Nederland buiten de randstad kent’. Want dat is het geval bij deze Bökkers, die regelmatig voor 35.000 mensen op de Zwarte Cross optrad.

Eén aflevering Beste Zangers, iedereen is om

Beste Zangers ging gisteravond – zoals gewend na al het gepiep – als een komeet van start met bijna 1,2 miljoen kijkers. Het zangprogramma scoorde beter dan de grootste concurrenten, Expeditie Robinson met een desastreus begin van Rob Geus en Chateau Meiland. Wat er gebeurde, hadden we vooraf kunnen raden: niets dan lof. Er is amper een negatief tweetje meer te vinden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met ‘die zangers die helemaal niemand kent’. Staan er een paar valse kraaien op het podium, dan was het een heel ander verhaal. Maar de eerste uitzending van Beste Zangers was verdomd goed en belooft veel. Het is gewoon prima vermaak en daar gaat het toch om? Het continue bewieroken van elkaar? Wat moeten ze anders… Die eeuwige tranen… ach. Gisteravond trapte Roel van Velzen af als artiest waarvoor de anderen zongen. En ja, het was weer eens slikken geblazen. Het ging over zijn overleden vader, dus gek was het niet.

Benieuwd zijn naar ‘nieuwe’ artiesten is toch leuk?

Eenmaal bekomen van al die C- en D-artiesten (ahum), komen velen erachter dat de verrassingen van Beste Zangers juist zo kijk- en beluisterwaardig zijn. Zelf wil ik meer horen van Karsu die ik tot mijn spijt niet kende. Joe Buck bracht een nooit vertoonde versie van Baby Get Higher. Dat gold net zozeer voor When Summer Ends, door Alides Hidding even in een big band-versie gegoten. Mensen vielen als een blok voor Anneke van Giersbergen. En jemig, wat een verrassing was die stoere Sallander Hendrik Jan Bökkers, met Hou Van Mij. Jan Dulles van de 3J’s zal met verbazing naar zijn song hebben geluisterd.

Nog vijf weken en een duetten-aflevering te gaan. Dat zit wel goed met die Beste Zangers, blijkt maar weer. Dat het door corona vanuit Limburg komt en niet vanaf Ibiza, moet de ogen van de makers trouwens openen. Of je nou in een boerenschuur in Nederland zit of onder een parasol op het Spaanse eiland, het maakt geen enkele donder uit. Waarom zou je dan nog een vliegtuig vol apparatuur en artiesten laden?

En nee. Beste Zangers kan niet elk jaar bestaan uit Guus Meeuwis, Marco Borsato, Anouk, Ilse DeLange, Eloi Youssef van Kensington, Trijntje Oosterhuis en Sanne Hans. Of Floor Jansen ook niet in dat rijtje thuis hoort, zeg je? Nee, integendeel. Ja, ze vulde al voor haar deelname al stadions over de hele wereld; maar niet hier. Toen haar deelname bekend werd, was het gebrul op Twitter niet van de lucht. „Nóóóóóit van gehoord.”

Beste Zangers terugkijken? Dat kan hier.

Aantal blikken: 3,5 uit 5 (na de duettenaflevering, die doorgaans de grootste verrassingen oplevert, vast 4).