België laat bijna alle coronamaatregelen los: ‘Het was niet meer te houden’

Echt dansen in een discotheek kan pas vanaf 1 oktober, maar in België is er vanaf vandaag toch een manier om alvast te wennen aan het uitgaan. Samen met een groot deel van de coronamaatregelen die vandaag worden losgelaten, zoals dat er in de horeca geen afstand meer gehouden hoeft te worden, ziet het er dus naar uit dat het nachtleven in ons buurland weer op gang gaat komen.

Dansen mag officieel eigenlijk alleen op privéfeestjes, maar als je ervoor zorgt dat je een geappte uitnodiging krijgt van bijvoorbeeld een caféhouder, valt een avondje stappen ook onder een privéfeestje.

België van het slot: coronamaatregelen vervallen

Anthony De Waele, eigenaar van Café den Turk in Gent, is blij dat de regels in de horeca zoveel soepeler zijn geworden. Het café is een „bruin café”, vertelt de Belg aan Metro, dus gedanst wordt er niet. Dat betekent dat De Waele gasten van tevoren geen appjes hoeft te sturen, maar hen gewoon mag ontvangen.

Er is geen sluitingsuur meer en de beperking met hoeveel mensen je aan een tafel mag zitten, vervalt ook. Eigenlijk hoef je alleen nog maar een mondkapje op als je gaat rondlopen. De Waele had dit niet verwacht. „Ik had verwacht dat het pas in oktober zou zijn, als er wat meer duidelijkheid is over de terugkerende cijfers“, zegt hij. „Maar ik denk dat het niet meer te houden was. Mensen hebben het gehad, dat is de realiteit.”

Naast de soepelere regels in de horeca, mag er weer gedanst worden op bruiloften en mag je thuis zoveel mensen ontvangen als je wil. Bij evenementen van 200 bezoekers binnen of 400 buiten zijn ook geen beperkingen meer. Op 1 oktober gaat het land een stap verder. De discotheken zullen opnieuw opengaan, net zoals in Nederland. Je mag dan ook zonder een appje van een caféhouder in een café dansen.

Weinig Brusselse jongeren ingeënt

Door heel België vervallen dus bijna alle coronamaatregelen. Behalve in Brussel. Tegenover de rest van het land is de stad namelijk nog een stuk minder ver met inenten. In de leeftijdsgroep van Brusselse jongeren tussen de 18 en 34 jaar is nog maar 44 procent minstens één keer ingeënt. Om te vergelijken: in Vlaanderen is dat 81 procent.

Brussel is een grote stad, waardoor de internationale context een rol speelt bij de oorzaak voor de lage vaccinatiegraad, legt Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie uit op Radio 1. „Brussel heeft zeer verschillende nationaliteiten, met soms ook zeer moeilijk bereikbare personen.”