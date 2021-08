Weer een nieuwe virusvariant steekt de kop op: eist leven van zeven ingeënte bejaarde Belgen

In België heeft een nieuwe virusvariant de kop opgestoken. Het is een zeldzame, zogenoemde Colombiaanse variant van het coronavirus. Door een uitbraak in een verzorgingstehuis in Zaventem zijn zeven van de 28 volledig ingeënte bewoners overleden. Volgens viroloog Marc Van Ranst wordt de nieuwe coronavariant sinds eind juni gevonden in België, maar in hele kleine percentages. „Het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt”, zegt hij tegen VRT.

De veroorzaker van de uitbraak is waarschijnlijk een besmette bezoeker van het woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem, die begin juli langskwam. Dat zegt een woordvoerster van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tegen persbureau Belga. „De persoon was a-symptomatisch en had enkele dagen voor zijn positieve test het woonzorgcentrum bezocht.”

Nieuwe coronavariant in België

Op 16 juli bleek dat twee bewoners, die volledig gevaccineerd waren, een besmetting onder de leden hadden. Dat was op een afdeling voor mensen met vergevorderde dementie. Omdat die bewoners vaak ronddolen op de afdelingen en het moeilijk is om aan hen de coronamaatregelen uit te leggen, hebben zij waarschijnlijk gezorgd voor een snelle verspreiding van het virus op de afdeling. Dat schrijft VRT op zijn nieuwssite.

De universiteit van Leuven heeft vastgesteld dat het om de Colombiaanse variant ging, een variant die van de Wereldgezondheidsorganisatie nog geen letter van het Griekse alfabet heeft gekregen. Volgens Van Ranst waart in België vooral de Indiase, oftewel de Delta-variant rond. De Britse variant heet inmiddels Alfa.

Colombiaanse variant

Volgens Van Ranst is de Delta-variant verantwoordelijk voor de meeste besmettingen in België. Het gaat dan om zo’n 95 procent. 4 procent wordt toegeschreven aan de Alfa-variant en de resterende 1 procent bestaat uit enkele andere varianten. „Uit onderzoek in Engeland blijkt dat de Colombiaanse variant niet meer ziekteverwekkend is dan de varianten die we al kennen. Maar het is nog heel vroeg dag om daar belangwekkende uitspraken over te doen”, zegt de viroloog tegen VRT. Er zijn in België tot dusver twintig clusters van de Colombiaanse variant vastgesteld.

Uiteindelijk raakten 21 bewoners van het tehuis besmet. Zeven medewerkers kregen de ziekte ook onder de leden. Door de maatregelen kon de uitbraak beperkt blijven tot de afdeling. Zeven van de 28 bewoners zijn overleden. Twee van hen waren al in slechte gezondheid, maar andere verkeerden voor de besmetting nog in relatief goede gezondheid.