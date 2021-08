R-getal corona voor het eerst sinds begin juli boven de 1: ‘We hadden het verwacht’

De afgelopen week zijn er 17.315 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee steeg het aantal positieve tests met bijna vijf procent ten opzichte van een week daarvoor.

Tegelijk met de positieve tests steeg ook het aantal afgenomen tests bij de GGD met 6,8 procent. Daardoor kan het toegenomen aantal tests in ieder geval deels worden verklaard doordat er vaker is getest op corona.

Aandeel positieve coronatests

Het aandeel positieve corona tests is gedaald. De afgelopen week bedroeg dat percentage 13,7 procent; een week eerder 14,6 procent. „We zien een vrij constant beeld met ofwel een lichte toename of een stabilisatie”, zegt Aura Timen van het RIVM tegen de NOS. „Het is in lijn met wat we hadden verwacht.”



De besmettingscijfers zijn een stuk hoger dan een jaar geleden. Toen werden er rond de 500 positieve tests per dag werden gemeld. Toen was toen nog niemand gevaccineerd tegen corona en waren de effecten van een hogere besmettingsgraad dus hoger.

Of de coronacijfers te hoog zijn voor de herfst, als virussen beter gedijen, wil Timen niet aangeven. „Het blijft vooral belangrijk dat de vaccinatiegraad verder stijgt”, zegt Timen tegen de NOS. 85 procent van de 18-plussers is nu in ieder geval deels gevaccineerd; dat percentage stijgt niet echt meer.

Reproductiegetal corona

Het reproductiegetal is voor het eerst sinds 10 juli weer boven de 1. Het gaat daarbij om de waarde van 9 augustus. Het R-getal wordt namelijk achteraf berekend en loopt daarmee achter. Op die dag bedroeg de R 1,01, wat betekent dat 100 besmettelijke mensen samen 101 anderen besmetten. Op 2 augustus bedroeg de R nog 0,92. Alleen bij een R onder de 1 neemt de verspreiding van corona af.

De instroom in de ziekenhuizen was in de afgelopen week iets lager. Er werden 533 mensen opgenomen met corona, tegen 560 een week eerder. Van de 533 patiënten kwamen er 105 op de IC; dat aantal nam wel licht toe, want een week eerder ging het nog om 97 opnames. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Niet gevaccineerd

Vier op de vijf positief geteste mensen zijn besmet geraakt door een huisgenoot, doordat ze bezoek kregen van iemand die het virus onder de leden had, of doordat ze zelf bij een besmette persoon op bezoek gingen. Een op de tien mensen is op vakantie aangestoken. Van hen was Turkije de belangrijkste vakantiebestemming (17,9 procent), gevolgd door Spanje (12,9 procent), Frankrijk (11,8 procent) en Marokko (10 procent).

De meeste mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, zijn niet ingeënt. In de laatste zes weken zijn 368.000 mensen positief getest. Van ruim 305.000 mensen is bekend of ze gevaccineerd zijn. Twee op de drie waren niet ingeënt, 18 procent deels en 16 procent helemaal.