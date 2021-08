KvK lekt privéadressen 1800 personen, onder wie politici

De privéadressen van maar liefst 1800 bestuurders van verschillende organisaties liggen op straat. Door een fout van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn die gegevens gelekt naar een oud-advocaat. De instantie vraagt de gedupeerden het te melden als er ongewone activiteiten zijn rond hun woning, staat in een brief die op sociale media circuleert en waar RTL Nieuws vanochtend eerder over berichtte.

Het zou gaan om gegevens van Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1. Een woordvoerder van BIJ1 bevestigt dat partijleider Sylvana Simons een brief heeft ontvangen van de KvK, waarin staat dat gegevens van haar zijn gelekt. De partijen hebben Kamervragen gesteld over hoe de informatie kon lekken.



De KvK en privacy was al nooit zo'n goede combi. https://t.co/nHOqAE7DrI — Nick Kivits (@NickKivits) August 24, 2021

KvK: ‘Privéadressen van een breed scala aan politici gelekt’

Volgens een woordvoerster van de KvK gaat het om de adressen van „een breed scala” aan politici en bestuurders van maatschappelijke organisaties. Privéadressen van bestuurders en andere functionarissen die in het Handelsregister staan, zijn niet openbaar. Maar justitie, advocaten, notarissen of deurwaarders kunnen deze gegevens met speciale toestemming wel opvragen. De oud-advocaat had de gegevens opgevraagd nadat hij zich had uitgeschreven als advocaat. Dus eigenlijk had hij geen toestemming om de gegevens in te zien.

Voor deze voormalig advocaat is de toestemming om privéadressen op te vragen nu ingetrokken. Hij heeft de KvK schriftelijk laten weten dat alle gegevens vernietigd zijn. De instantie heeft echter geen mogelijkheid om dit te controleren. Wel is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder weet nog niet of het de kwestie gaat onderzoeken.

De KvK ontdekte na de blunder dat meer uitgeschreven oud-advocaten nog autorisatie hadden om privéadressen op te vragen. Het gaat in totaal om 164 voormalige raadslieden. In 92 gevallen is ook na uitschrijving gebruikgemaakt van de toestemming om adressen op te vragen. De KvK onderzoekt nog of dit door de advocaten zelf is gebeurd of door kantoren waarvoor zij werkten.



update: de voormalig advocaat stelt dat hij de data heeft opgevraagd voor "onderzoek en begrip van maatschappelijke misstanden", aldus de KvK. Het ging hem niet om de woonadressen. De KvK kijkt of er gezamenlijk met gedupeerden aangifte kan worden gedaan tegen de oud-advocaat. — Daniël Verlaan (@danielverlaan) August 24, 2021

Kamerleden bezorgd na lek

Verschillende partijen maken zich zorgen na de KvK-lek. GroenLinks, BIJ1, D66 en de SP hebben dus Kamervragen gesteld aan de demissionair ministers Stef Blok (Economische Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, noemt het lek „echt zorgelijk”. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken schrijft op Twitter dat ze de zaak hoog opneemt. „Dit is geen gewoon datalek, maar een falende procedure in een publiek register dat juist bedoeld is om vertrouwen te bieden in het zakelijk verkeer!”

Sylvana Simons, partijleider van BIJ1, schrijft dat het al langer rommelt bij de KvK en dat ze er een debat over wil.



Het rommelt al langer en vaker bij #KvK als het gaat om beschermen van privacy.

Nu zijn (ex-) bestuurders van politieke partijen en Kamerleden getroffen. Samen met @LisaGinneken stelde ik schriftelijke vragen maar artikelen NOS geeft reden voor een debat. https://t.co/SQCA6cu0ZG — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) August 24, 2021