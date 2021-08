Meer dan 700 Nederlanders vast in Afghanistan: angst en onbegrip heerst

Op dit moment zitten er nog meer dan zevenhonderd mensen met een Nederlands paspoort vast in Afghanistan. Dat zei demissioniar minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vandaag, voorafgaand aan de ministerraad.

Volgens Kaag gaat het om „veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan”, ondanks het „duidelijke reisadvies” dat gold voor Afghanistan. „Die moeten we terughalen”, zei Kaag. Deze groep mensen staan nog los van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. Ook hen probeert Nederland uit Afghanistan te evacueren. Zij lopen gevaar nu de Taliban de macht gegrepen hebben in het land.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Huge crowd outside #Kabul airport. Everyone wants to get inside the airport in the hope of evacuation and fleeing #Afghanistan . How many of them will get lucky? pic.twitter.com/KwVJQxM4wQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 20, 2021

Het is een lastige klus om mensen naar en op het vliegveld te krijgen. Op dit moment is er daar een chaos, aangezien veel mensen het land uit proberen te vluchten. Ook klinken er schoten, zo blijkt uit video’s op social media. Vooral mensen met een Afghaans paspoort zijn moeilijk te evacueren. Er wordt nog naar een oplossing gezocht om mensen in veiligheid te brengen. „We werken nauw samen met Duitsland, die nog een militaire presentatie hadden, en het Verenigd Koninkrijk”, aldus Kaag.

Veel kritiek op aanpak Kaag kwestie Afghanistan

Daarbij vermeldt ze dat „we alles, alles, alles moeten onderzoeken, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat onze militairen en bondgenoten zeggen wat haalbaar en veilig is. De Taliban hebben de controle bij veel militaire checkpoints verstevigd, het is voor veel landen moeilijk om mensen erdoor te krijgen. Ik sprak vanochtend met onze ambassadeur in Kabul, die vertelde me dat de Noren vannacht maar twee van hun nationals op een vlucht konden krijgen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#kaag en consorten hadden maar 1 taak …the evacuation should have happened ONE week ago! 🤯 https://t.co/4rHtwzoNMp — ⚓️ La_Mes (@BrigitteMes) August 17, 2021

Op sociale media heerst veel kritiek over de aanpak van Nederland. Volgens velen zijn ‘we’ te laat in actie gekomen.

Vanmiddag zal Kaag overleggen met de NAVO, waar ze er nogmaals op zal hameren dat het essentieel is dat de Amerikaanse militairen langer blijven om te zorgen dat de de evacuaties veilig kunnen verlopen. De Amerikanen willen uiterlijk 31 augustus uit het land vertrekken, maar de Amerikaanse president Joe Biden sluit niet uit dat er meer tijd nodig is voor de evacuaties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een toestel met zo’n 180 inzittenden is onderweg naar Schiphol en wordt daar vanmiddag verwacht. Kaag kon niet zeggen hoeveel Nederlanders er in het vliegtuig zitten, of dat er ook Afghanen bij zijn die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. „Vanwege de chaotische situatie hebben we nog geen beeld van in welk vliegtuig onze eigen mensen zitten, of landgenoten van andere EU-landen, of Afghanen. Geen enkel land weet dat met zekerheid. We hopen het snel te kunnen bevestigen”, aldus onze demissionair minister van Buitenlandse Zaken.

Kaag: Op eigen houtje naar het vliegveld komen

Gisteravond deed het ministerie een oproep aan Afghaanse Nederlanders in Kaboel om binnen 24 uur op eigen houtje naar het vliegveld te komen om te worden geëvacueerd. Daar ontstond veel ophef over. In de oproep, die in handen is van NU.nl, staat dat het ministerie „u niet kan helpen met vervoer naar het vliegveld”.

De evacués moeten zelf bepalen wat „het beste en veiligste tijdstip is om er te komen”. Dat vinden zij ongehoord, aangezien het erg riskant is om zelfstandig naar de luchthaven te reizen. Een Nederlandse Afghaan liet weten aan NU.nl dat zijn familieleden hebben besloten op hun onderduikadres te blijven. „Dit is niet te doen, je vraagt om je dood als je daarheen gaat. Andere landen halen wel mensen met busjes op.”