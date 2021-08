Dit weten we tot nu toe over de aanslagen in Kabul

Gistermiddag vonden er in Kabul twee explosies plaats. Het ging om zelfmoordaanslagen. Twee terroristen lieten een bomvest afgaan. Eén van hen deed dat bij de ingang van het vliegveld in Kabul, tussen Afghaanse burgers en Amerikaanse militairen. De andere explosie was bij een iets verderop gelegen hotel. Dit is wat we tot nu toe weten over de aanslagen.

Al snel na de aanslagen kwam naar buiten dat er ‘veel’, ‘meerdere’, ‘zeker dertien’ doden waren gevallen. Inmiddels staat het dodental op zeker 90, met ruim 150 gewonden, schrijft de BBC. Ook de Amerikaanse zender CBS News spreekt van zeker 90 doden, onder wie vrouwen en kinderen.



Zeker 90 doden

Onder de 90 doden zijn dertien Amerikaanse militairen. Een zelfmoordterrorist liet zijn bomvest namelijk afgaan tussen militairen en burgers. Volgens de Amerikaanse generaal McKenzie, die sprak via een videoverbinding op een persconferentie van het ministerie van Defensie in Washington, raakten vijftien soldaten gewond bij de twee dodelijke explosies. Daarna volgde nog een schietpartij.

De Taliban hebben gezegd dat ook 28 van hun strijders zijn omgekomen bij de aanslagen. In totaal gaat het om 72 Afghanen, meldden een Afghaanse functionaris en een ziekenhuis vandaag.

IS eist verantwoordelijkheid op

De radicalistische beweging IS claimt achter de aanslag te zitten. Om specifieker te zijn, de tak van de IS die in Pakistan en Afghanistan actief is. Zij noemen zichzelf de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). IS motiveert de aanslag met kritiek op de „samenwerking” tussen de Amerikanen en de Taliban bij de grootscheepse evacuatie-operatie uit Kabul.

De Taliban hebben inmiddels ook gezegd dat het niet nodig is om de Amerikaanse aanwezigheid in het land te verlegen. Het vertrek van de Amerikanen staat nu gepland op 31 augustus.



VS vrezen meer aanslagen in Kabul

Vrij snel na de twee explosies besloten Amerikaanse militairen samen te werken met de Taliban. Zij hebben namelijk een gemeenschappelijk doel: buitenlandse troepen zo snel mogelijk het land uit krijgen. De dreiging van IS is sterk aanwezig en de Verenigde Staten vrezen dan ook nog meer aanslagen. Rond 22.00 uur gisteravond hoorden ooggetuigen nog een derde harde knal in Kabul, schrijven verschillende buitenlandse media. Wie verantwoordelijk was voor die knal, is niet bekend. Sommige media schrijven dat het gecontroleerde explosies waren, uitgevoerd door de Amerikaanse militairen.

De Amerikaanse soldaten hebben laten weten dat ze alert zijn op meer aanslagen. Daarbij spraken ze over mogelijk autobommen, of zelfs aanslagen met een raket.



Biden: ‘We zullen aanslagplegers laten boeten’

In een toespraak heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezworen wraak te nemen op de aanslagplegers. „We zullen niet vergeten, we zullen niet vergeven, we zullen jullie laten boeten.”

Volgens de Amerikaanse president is de situatie bij de luchthaven nog altijd gevaarlijk. Wel blijven de Amerikanen doorgaan met hun missie om mensen de komende dagen uit Afghanistan te evacueren, verzekerde Biden. „We laten ons niet afschrikken door terroristen.”

De president heeft legercommandanten opdracht gegeven om plannen te ontwikkelen om doelen van IS aan te vallen in reactie op de aanslag. „Als het leger extra troepen nodig heeft, zal dat mogelijk zijn”, zei de president, die verder niet in details trad. Wel kondigde hij aan dat er „met kracht en precisie” gereageerd zal worden. „Deze IS-terroristen zullen niet winnen”, benadrukte Biden.