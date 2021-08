Estafetteteam maakt atletieksucces compleet en wint zilver op Olympische Spelen

Het Nederlandse estafetteteam heeft vanmiddag op de Olympische Spelen op de 4×400 meter verrassend een zilveren medaille gepakt. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela maakten daarmee het Nederlandse atletieksucces in Tokio compleet.

De mannen eindigden in de finale als tweede achter de Verenigde Staten. Ze verpulverden met 2.57,18 hun eigen Nederlands record. Ze waren slechts anderhalve seconde langzamer dan de Amerikanen: 2.55,70.

Starter Bonevacia was het langzaamst in zijn ronde en bij de wissel kwam hij bovendien ten val. Hij hinderde Agard echter niet en die begon aan een inhaalrace. Nederland lag al snel op de derde plaats en een medaille lonkte na een goede ronde van Van Diepen. Angela maakte het karwei af; hij klopte op de finish Bayapo Ndori uit Botswana. Het viertal uit Botswana was 0,09 langzamer.

Feest voor estafetteteam

Het Nederlandse estafetteteam vierde vervolgens uitvoerig feest. De mannen werden ook gefeliciteerd door de estafettevrouwen, die kort daarvoor ook de finale van de 4×400 meter hadden gelopen.

De estafetteploeg op de 4×400 meter deed in aanloop naar de Spelen van Tokio al van zich spreken op twee internationale toernooien. Het mannenteam met Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, veroverde in mei goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow. Hetzelfde viertal greep in maart ook al het goud op de 4×400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun.

Bonevacia kreeg rust in de series omdat hij de dag ervoor achtste was geworden in de finale van de 400 meter. Hij verving in de finale Dobber.

Maar lieft zeven atletiekmedailles

Het Nederlandse estafetteteam bracht het aantal atletiekmedailles in Tokio op het onwerkelijke aantal van zeven. Sifan Hassan pakte drie plakken, Femke Bol won brons op de 400 meter horden en Anouk Vetter en Emma Oosterwegel pakten respectievelijk zilver en brons op de zevenkamp.



