Griekenland nóg veel strenger voor ongevaccineerden, geldt ook voor toeristen

Griekenland scherpt de coronamaatregelen verder aan. Ongevaccineerden moeten zich binnenkort verplicht wekelijks laten testen. Op eigen kosten, welteverstaan. Vanaf 13 september mogen ongevaccineerden theaters, musea, bioscopen en sportscholen alleen in met een negatief testbewijs.

Ongevaccineerde werknemers moeten elke week minstens één negatief testresultaat overleggen. Werknemers in het onderwijs, de horeca of in de toeristische sector moeten zich zelfs twee keer per week laten testen. De maatregel geldt ook in de private sector. Wie weigert, mag worden geschorst. Ook ongevaccineerde scholieren en studenten moeten zich twee keer per week op eigen kosten laten testen. Wie dat niet doet, mag niet naar school of naar de universiteit komen.

Maatregelen gelden ook voor toeristen

De maatregelen gelden ook voor toeristen. Griekenland is het eerste westerse land dat deze stappen zet om de vaccinatiegraad op te krikken. Volgens minister Kikilias van Volksgezondheid zijn de nieuwe regels een morele verplichting van het land. „We zijn het verplicht aan iedereen die overleden is aan corona voordat er een vaccin was, aan iedereen die zich al 18 maanden aan alle beperkingen houdt, aan iedereen die zijn baan is verloren of zijn bedrijf is kwijtgeraakt.”

De regering overweegt bovendien bepaalde categorieën ambtenaren verplicht te laten inenten, te beginnen bij het leger en de politie. Voor zorgmedewerkers en apothekers geldt die regel vanaf 1 september. Voor personeel in verpleegtehuizen is dat al het geval sinds 16 augustus. Van hen is naar schatting tussen de 45 en 65 procent ingeënt. Ongeveer een kwart blijft weigeren en zit onbetaald thuis. In verband met mogelijke tekorten mogen zorgmedewerkers vanaf 1 september tot nader order geen vakantie meer opnemen.



Ziekenhuis personeel en zorgmedewerkers in Griekenland,hielden vandaag een 5 uur lang durend protest tijdens werktijd tegen de #vaccinatieplicht en het #VaccinatiePaspoort !✌🏼 pic.twitter.com/CnViNLWwXk — Marc van der Vegt (@MarcVegt) August 26, 2021

Ziekenhuispersoneel staakt in Griekenland

De vakbond van personeel in staatsziekenhuis heeft vandaag vijf uur lang gestaakt. „We zijn niet tegen het vaccin, maar tegen de verplichting”, zei voorzitter Michalis Giannakos. „De staat moet met met werknemers in gesprek gaan en hen ervan te overtuigen de prik te laten zetten.” De regering heeft daar echter geen boodschap aan. „We zijn geen denktank. We hebben niet de luxe alles te bediscussiëren nu de pandemie doorraast en alles wat we in de voorgaande periode hebben bereikt dreigt teniet te doen”, aldus een woordvoerder.

