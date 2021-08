‘Zeker 60 doden en 140 gewonden’ bij aanslag rondom vliegveld Kabul

Door twee explosies bij een ingang van de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul en een ernaast gelegen hotel zijn zeker tientallen doden en gewonden. Volgens de BBC gaat het om zeker 60 doden en 140 gewonden.

Berichten op Twitter doen vrezen dat het aantal doden oploopt. Er zouden lijken zijn weggedragen en in een kanaal gegooid.

De Amerikaanse autoriteiten denken dat het om twee zelfmoordaanslagen gaat van een terreurgroep uit de regio. Bij de aanslagen zijn ook Amerikaanse doden gevallen. Het gaat om twaalf militairen. Volgens generaal McKenzie, die sprak via een videoverbinding op een persconferentie van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington, raakten vijftien soldaten gewond. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldde eerder dat vier mariniers zijn gedood.

Generaal McKenzie zei ook dat hij verwacht dat er nog meer aanslagen zullen zijn. Daarom werken de Amerikanen en de Taliban samen om het vliegveld te beschermen. De Amerikaanse militairen beschermen het vliegtuig, Talibanstrijders zijn verantwoordelijk voor de buitenste verdedigingsring.

Eerste Amerikaanse gesneuvelden in ruim 1,5 jaar

Media spreken over de eerste Amerikaanse doden in Afghanistan sinds de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban eerder deze maand. Het zouden zelfs de eerste Amerikaanse gesneuvelden in ruim 1,5 jaar zijn in het land. De aanslag komt enkele dagen voor de eerder dit jaar door president Joe Biden aangekondigde terugtrekking, die op 31 augustus moet zijn afgerond.

Zeker één terrorist zou zich bij een ingang hebben opgeblazen. Sommige lokale waarnemers melden op sociale media dat er mogelijk drie zelfmoordterroristen waren. Om de mensen die waren samengedromd bij de toegang tot het vliegveld te verspreiden hebben Amerikaanse militairen die het vliegveld in handen hebben, traangas afgevuurd nadat er een explosie was geweest.



Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

Al hele dag ‘zeer waarschijnlijke dreiging’

De aanslag volgt op meldingen van mogelijke dreigingen van terroristische aanslagen bij het vliegveld dat wordt gebruikt voor de evacuatie van duizenden mensen die weg willen uit Afghanistan. Eerder op de dag meldde het Britse ministerie van Defensie dat er inlichtingen waren van een „zeer waarschijnlijke dreiging” van een aanval op de mensenmassa’s bij het vliegveld van Kabul. Onder meer België stopte met de evacuatieoperatie uit veiligheidsoverwegingen.

De dreigingen zouden afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de Taliban. Zij veroordelen de aanslag en stellen dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen een belangrijke reden voor deze terreur is.

Rutte betuigt zijn medeleven Inmiddels is bekend dat er geen Nederlandse militairen of diplomaten gewond zijn geraakt bij de aanslagen in Kabul. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten.

Het kabinet besloot eerder vandaag nog dat Nederland de evacuaties uit Afghanistan beëindigt. De laatste Nederlandse vlucht is inmiddels uit de Afghaanse hoofdstad vertrokken, meldt demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. Aan boord zijn onder meer de diplomaten en militairen die de afgelopen tijd vanaf het vliegveld hebben gewerkt. „Het is verschrikkelijk om Afghanistan na 20 jaar op deze manier te moeten verlaten”, zegt Kaag. „Met pijn in het hart zijn het ambassadeteam en militairen vertrokken met de laatste Nederlandse vlucht.”

Ook demissionair minister-president Mark Rutte heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag. In een tweet betuigt hij zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden.



Afschuwelijke berichten over de aanslagen bij het vliegveld van Kabul. Veel doden en gewonden, temidden van mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Een enorme tragedie. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten. — Mark Rutte (@MinPres) August 26, 2021

VN-chef roept Veiligheidsraad bijeen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft de permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN uitgenodigd aanstaande maandag spoedoverleg te houden over de toestand in Afghanistan. Hij wil volgens diplomaten in New York dat de VN-ambassadeurs van China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS met hem in gesprek gaan over de situatie.

De VN hebben sancties tegen de Taliban afgekondigd en veel mogendheden beschouwen de soennitische extremisten als een terroristische organisatie. De Taliban hebben half augustus vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen met een offensief van circa drie maanden, waarbij ze op maar relatief weinig tegenstand zijn gestuit.

Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS blazen uiterlijk dinsdag de aftocht uit het land van circa 33 miljoen inwoners en hebben hun ambassades vrijwel opgedoekt. China en Rusland hebben hun ambassades opengehouden.