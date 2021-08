Afghanen zoeken een veilige thuishaven, deze landen bieden steun

Nu de Taliban opnieuw de macht in Afghanistan hebben gegrepen, zullen duizenden burgers hun land ontvluchten, op zoek naar veiligheid. De VS en Canada hebben al laten weten hun grenzen te openen voor vluchtelingen, maar Europese landen zijn vooralsnog verdeeld over het opvangen van Afghanen.

Ook het Verenigd Koninkrijk heeft gisteren bekendgemaakt over een periode van vijf jaar 20.000 Afghanen te willen opvangen. Vrouwen, meisjes, religieuze en andere minderheden zullen daarbij prioriteit krijgen. In het eerste jaar gaat het om 5000 vluchtelingen, die het extremistische beleid van de Taliban ontvluchten.

Duizenden Afghaanse vluchtelingen

In een interview met de Britse krant The Telegraph zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel er alles aan te doen om kwetsbare Afghanen steun te bieden. In het artikel roept Patel andere landen op om meer Afghaanse vluchtelingen op te nemen.

De leiders van de G7-landen zullen volgende week tijdens een videoconferentie de situatie in Afghanistan bespreken. Daaronder vallen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson spraken gisteren telefonisch met elkaar af om een virtuele ontmoeting te organiseren „om een gemeenschappelijke strategie en aanpak te bespreken”, aldus het Witte Huis in een verklaring.

Voordat de 20.000 Afghanen naar de VK mogen komen, zullen zij eerst zelfstandig naar buurlanden als Pakistan moeten vluchten, aldus The Guardian. Als er in de toekomst een overeenkomst kan worden gesloten met de Taliban, kunnen vluchtelingen die uit Afghanistan willen vertrekken, gelijk doorstromen naar het Verenigd Koninkrijk.

Reacties Johnson en Biden

Volgens een woordvoerder zei Johnson in het gesprek met Biden hoe belangrijk het is dat „de progressie die de afgelopen 20 jaar in Afghanistan is gemaakt niet verloren zal gaan”, nu de Taliban weer de macht heeft in Afghanistan.

Ook zou Johnson hebben gezegd dat de VS en het VK zich „moeten beschermen tegen elke opkomende dreiging van terrorisme en de bevolking van Afghanistan moeten blijven steunen”.

Europees spoedoverleg over aanpak vluchtelingen Canada wil 20.000 Afghanen de komende tijd opvangen, de Verenigde Staten treffen voorbereidingen voor de opvang van 22.000 vluchtelingen. Gisteren voerden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een spoedoverleg over een mogelijke gezamenlijke aanpak. Dat is lastig, omdat immigratie een onderwerp is waarover de meningen verdeeld zijn. In het spoedoverleg zei de Franse groene Europarlementariër Yannick Jadot „de slachtoffers van de Taliban waardig op te vangen”, aldus dagblad Trouw. De rechtse politicus Bruno Retailleau drong daarentegen aan op een harde opstelling „om een destabiliserende migratiegolf te voorkomen.” Sharia

In de Afghaanse gebieden waar de Taliban heersen, wordt een strenge interpretatie van de sharia (de islamitische wet) toegepast met straffen van executie en verminking. Vrouwen krijgen geen toegang tot onderwijs of tot de arbeidsmarkt. Ook mogen zij niet alleen over straat. Ze moeten een boerka dragen en in het gezelschap van een man zijn. Daarnaast lopen etnische minderheden een groot risico vervolgd te worden, net als LHBTI’ers en mensen die gewerkt hebben voor buitenlandse troepen.

Vorig jaar vroegen 389 Afghanen asiel aan in Nederland. In het eerste half jaar van 2021 waren dat er 356. Dit blijkt uit cijfers van de Immigration and Nutural Service (IND).