Opnieuw grote explosie in Libanon: ‘Verschilt niet van ontploffing in Beiroet’

Door een explosie in een vrachtwagen in met brandstof in Libanon zijn vanmorgen minstens twintig mensen om het leven gekomen. Zeker 79 anderen raakten gewond. In het gebied wordt nog gezocht naar meer slachtoffers.

„Onze teams hebben door de explosie van de brandstoftanker in Akkar meer dan twintig doden naar ziekenhuizen in de omgeving vervoerd”, twittert het Libanese Rode Kruis. Op videobeelden is een grote brand te zien op de plek waar de ontploffing plaatsvond.



⚠️ Update ⚠️: 20 dead bodies and 79 wounded until this minute. pic.twitter.com/qBZygfJYyw — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

Brandstof smokkelen

De explosie vond plaats in de regio Akkar, vlak bij de grens met Syrië. In de regio wordt veel olie gesmokkeld omdat de brandstofprijzen in Syrië veel hoger zijn dan in Libanon. Het is niet duidelijk of de vrachtwagen was gestolen door smokkelaars.

Na de explosie riep de Libanese regering ziekenhuizen in de omgeving op om gewonden op te nemen. Mensen wordt opgeroepen om bloed te doneren voor de slachtoffers. Ziekenhuizen waarschuwen dat ze niet voldoende brandstof hebben en misschien gedwongen zijn om te sluiten.

Libanon kampt namelijk met grote brandstoftekorten. Meerdere vrachtwagens met brandstof werden de afgelopen weken overvallen of gestolen. Sommige eigenaren van benzinestations houden benzine en diesel achter omdat ze willen wachten met de verkoop tot de prijzen verder gestegen zijn. Het leger werd gisteren ingezet om de verkopers te dwingen hun brandstof te verkopen aan klanten.



⚠️⚠️ Yet ANOTHER massacre in #Lebanon: An explosion in a fuel tanker in #Akkar

At least 20 dead and 80 injured, after people were desperately filling up gallons as the #fuel crisis continues. #التليل #عكار pic.twitter.com/RoyPb93hw1 — Hussein ISMAIL (@Hismail_) August 15, 2021

Ergste economische crisis ooit

Volgens de Wereldbank wordt Libanon momenteel getroffen door één van de ergste economische crises ooit. En de crisis verergerde afgelopen week omdat de centrale bank besloot om een einde te maken aan alle subsidies op brandstof. Naar verwachting leidt dit tot grote prijsstijgingen, terwijl het land al kampt met hyperinflatie.

De explosie van vandaag is de dodelijkste sinds 4 augustus vorig jaar. Toen kwamen bij een explosie in de haven van hoofdstad Beiroet meer dan tweehonderd mensen om het leven. Premier Hariri zegt dat ‘het bloedbad in Akkar’ niet anders is dan de explosie in Beiroet. Hij wil dat de verantwoordelijke politici af treden.



