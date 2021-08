KNVB en Mojo zijn ‘blunderend’ kabinet zat: ‘We snappen het niet meer’

De evenementensector is de dupe van ‘geblunder’ van het kabinet. Dat stellen voetbalbond KNVB en concertorganisator Mojo in een gezamenlijk statement in het Algemeen Dagblad. De Fieldlab-experimenten moeten weer leidend zijn, vinden zij.

De KNVB en Mojo hebben een gedeeld belang, omdat ze allebei volledige heropening van de samenleving willen. Met de positieve resultaten van de Fieldlab-experimenten is volgens hen vrijwel niets gedaan. Dat komt volgens Ruben Brouwer van Mojo door ‘geblunder’ van de overheid. „We weten dat we in Nederland evenementen op een goede en veilige manier kunnen organiseren, of het nou voetbalwedstrijden zijn of festivals.”

„We snappen de keuzes van dit kabinet niet meer”, zegt Ruben Brouwer van Mojo tegen het AD. Bij de versoepelingen in juni zijn er fouten gemaakt waar evenementen nu de dupe van zijn, stelt hij. „Het kabinet koos voor ‘Dansen met Janssen’, rekte de geldigheidsduur van een test op van 24 naar 40 uur, en gebruikte de uitkomst van de Fieldlab-experimenten om meteen alles open te gooien, ook de nachthoreca. Daar waren die experimenten niet voor bedoeld. Het gevolg was dat er feesten waren in slecht geventileerde ruimtes, dat er meerdere avonden gefeest werd met één negatieve test.”

Gijs de Jong van de KNVB zegt dat ze „heel erg gevochten” hebben voor de Fieldlab-experimenten. „Daar is uitgekomen dat we op een veilige manier dingen kunnen organiseren, maar vervolgens is daar bijna niks mee gedaan. Dat is vreemd.” Beide partijen zeggen dat het vooral de laatste maanden moeilijk is om te vertrouwen op de afspraken met het kabinet. De Jong: „Je denkt toch: straks wordt het weer ingetrokken. Dat is moeilijk werken.”

Protest en boze brief

Afgelopen weekend gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het kabinetsbeleid om voorlopig geen grote evenementen te organiseren. Inmiddels is er een brief naar Den Haag verzonden waarin om opheldering gevraagd wordt. „Het kabinet had beter moeten nadenken over de maatregelen”, vindt Jasper Goossen, oprichter van Apenkooi Events en woordvoerder namens de Unmute Us!-protestactie. Het festivalseizoen is bijna ten einde, maar toch balt de industrie zijn vuisten. Immers: „Elke week is er één”, zegt Goossen tegen Metro. „Voor kleine partijen zou het een lifesaver kunnen zijn.” Daar lees je hier meer over.