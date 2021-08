22-jarige schutter Plymouth, Jake Davison, liep schietend over straat

Gisteravond schoot de 22-jarige Jake Davison vijf mensen dood in het Engelse Plymouth. Daarna beroof hij zichzelf van het leven. De lokale politie bevestigt vandaag de identiteit van de schutter. Naar de vijf dodelijke slachtoffers, raakten twee anderen gewond. Zij verkeren buiten levensgevaar.

Zover bekend kende Davison alleen zijn eerste slachtoffer, een 51-jarige vrouw. Hij schoot haar neer bij een woning. Daarna ging Davison de straat op. Hier schoot hij een „erg jong meisje” en een „familielid van haar” dood. Verschillende Britse media, en een lokale parlementariër, meldden eerst dat het om een meisje van 10 zou gaan. Nu blijkt echter dat het meisje nog maar 3 jaar oud was. Het familielid dat ook werd neergeschoten, was 48.

De schutter had een vergunning voor een vuurwapen, maar het is niet zeker of dat het gebruikte vuurwapen is.

Chief Constable Shaun Sawyer of Devon and Cornwall Police gives details of Plymouth shooting https://t.co/ZCdzYJYJ1j pic.twitter.com/AyRoTiRfde

The five victims of gunman Jake Davison included a "very young girl"

Nadat Davison het jonge meisje en haar familielid neerschoot, bleef hij doorlopen. Verderop straat schoot hij nog op een man en een vrouw. Zij zijn gewond, maar verkeren buiten levensgevaar. Daarna rende Davison een park in, waar hij een 59-jarige man van het leven beroofde. Hij ging verder naar een andere straat, waar hij nog een vrouw van 66 neerschoot. Zij overleed later in het ziekenhuis. Uiteindelijk richtte Davison zijn wapen op zichzelf en beëindigde hij zijn leven.

Alleen van het eerste slachtoffer is duidelijk dat Davison haar kende. Bij de andere slachtoffers heeft de politie nog geen verband ontdekt. De beweegredenen van Davison zijn nog onbekend. Volgens Britse media publiceerde hij video’s op YouTube waarin hij onder meer zijn frustraties deelde over dat het hem niet lukte om een vriendin te krijgen of om af te vallen.

Op sociale media rakelen mensen de oude video’s van Davison op. Daarin noemt hij zichzelf ‘the terminator’. Ook zegt hij dat hij bij de zogeheten incels hoort. Incels zijn onvrijwillig celibatair en gedragen zich veelal seksistisch tegenover vrouwen.

In an agitated YouTube video posted 2 weeks ago the Plymouth gunman, named locally as Jake Davison, refers to himself as “the terminator”. He appears to affiliate with Incel (involuntary celibate) – a misogynistic group – expressing sympathy for “Incel virgins”.

UK police and politicians quickly jumped to say the shooting of #jakedavison was not 'terrorism'

Davidson ran a YouTube channel, and in his last video just over 2 weeks ago spoke about being black pilled and the absence of a good life, for incels and virgins.

Sound familiar? pic.twitter.com/W8IE3dbE7v

