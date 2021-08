Op vakantie naar Griekenland? Bosbranden worden nog volop geblust

Terwijl de avondklok in Curaçao weer opnieuw wordt ingevoerd en de coronabesmettingen flink oplopen op het eiland, wordt er nog volop geblust in Griekenland. Daar woeden bosbranden op meerdere plekken in het land.

Duizenden mensen sloegen afgelopen week op de vlucht en grote stukken grond werden verwoest door de bosbranden. Ook kwam er een verbod om parken en bossen te bezoeken. Waar moeten vakantiegangers rekening mee houden in Griekenland en op Curaçao?

Vrijwel geen wijziging in boekingen Griekenland

Vooral het eiland Evia, waar maandag bijna tweeduizend mensen geëvacueerd moesten worden, is zwaar getroffen. Ondanks de branden ziet reisorganisatie geen daling in het aantal boekingen naar Griekenland.

Gisteren vertelde een woordvoerder tegen NU.nl: „Corendon ziet dat er nu vooral wordt geboekt voor september of later. Reizigers lijken er volgens de woordvoerder van uit te gaan dat de bosbranden er dan niet meer zullen zijn. „En sowieso zijn er vrijwel geen wijzigingen of annuleringen.”

Griekenland ziet 90.000 hectare grond in vlammen opgaan

Wel merkt reisorganisatie TUI dat de bosbranden vooralsnog alleen hebben geleid tot een tijdelijke daling van het aantal nieuwe boekingen naar het Griekse eiland Rhodos. In totaal is er nu naar schatting zo’n 90.000 hectare in vlammen opgegaan in Griekenland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A haunting photo. Ritsopi Panayiota, 81, reacts to the fire reaching her home in the village of Gouves in #Evia.

📷 Konstantinos Tsakalidis #Greece #Εύβοια pic.twitter.com/3iqehrzln7 — Catherine Karelli (@cskarelli) August 8, 2021

Griekenland maakt de zwaarste hittegolf mee in dertig jaar, met temperaturen die oplopen tot wel 45 graden, en kampt ook nog eens met droogte. De harde wind maakt ondertussen het blussen lastig. Zeker drie mensen zijn aangehouden voor brandstichting.

Israël, Cyprus, Frankrijk, Kroatië en Zweden hebben blusvliegtuigen gestuurd om de Grieken te helpen. In de buurlanden Turkije en Noord-Macedonië woeden ook nog bosbranden.

Opnieuw avondklok in Curaçao

Heb je binnenkort een vakantie naar Curaçao gepland? Houd dan rekening met de nieuwe restricties die gelden vanwege het toenemende aantal coronabestemmingen. Zo is er opnieuw een avondklok ingevoerd, die vanaf vandaag tussen middernacht en half vijf ’s ochtends geldt.

Activiteiten met meer dan honderd mensen, dansen en het draaien van harde muziek is verboden. Het dragen van mondkapjes is weer verplicht als je boodschappen gaat doen of wanneer je bijvoorbeeld naar de kapper gaat of een casino wil bezoeken.

De maatregelen zijn gisterochtend aangekondigd door minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas. Naast het invoeren van de nieuwe restricties is er per direct 2 miljoen Antilliaanse gulden – bijna een miljoen euro – aan het CMC-ziekenhuis gegeven. Dat geld is nodig om de vele coronapatiënten in het ziekenhuis te verzorgen. Er is een groot gebrek aan verplegers op de intensive care.

De laatste tijd is er veel kritiek omdat de regering ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen geen maatregelen leek te willen afkondigen. Daar is nu verandering in gekomen. Afgelopen zondag zei de directeur van het ziekenhuis op Curaçao al dat zijn ziekenhuis de grens had bereikt en nauwelijks nieuwe patiënten kon opnemen.