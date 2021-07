Eerste vakantiefiles op Europese wegen richting het zuiden

Op diverse Europese snelwegen staan zaterdagochtend al lange vakantiefiles, vooral van noord naar zuid. Zo loopt in Oostenrijk het verkeer op de A10 van het noordelijke Salzburg naar het zuidelijke Villach al uren vertraging op, laat de ANWB weten. Ook in Zwitserland is het erg druk, bijvoorbeeld op de A2 richting Italië.

In Frankrijk wordt ook grote drukte verwacht. Het verkeer liep in de ochtend vooral vast op het zuidelijke deel van de Autoroute du Soleil, tussen Lyon en Marseille. „In de rest van het land valt het nu nog mee”, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Vakantiefiles in Duitsland

Wie naar Duitsland gaat, komt onder meer vast te staan bij Neurenberg, waar in de ochtend al zo’n 10 kilometer file stond. Dichter bij Nederland is de A61 in de buurt van Keulen nog altijd afgesloten vanwege de schade die door de overstromingen is ontstaan. Dat geeft meer drukte op andere wegen.

De ANWB houdt je via Twitter op de hoogte van de meest actuele verkeersinformatie omtrent files.



Vakantiegangers die naar Duitsland gaan moeten vanaf dinsdag met een aantal dingen rekening houden. Als je niet volledig gevaccineerd bent moet je in Duitsland in quarantaine. Bij gebrek aan een vaccinatie- of herstelbewijs moet je tien dagen in quarantaine blijven. Bij een negatieve coronatest duurt de verplichte quarantaine nog maar vijf dagen. Deze plicht geldt voor iedereen vanaf zes jaar.

Maatregelen in vakantielanden

Daarnaast moet iedereen voor het oversteken van de grens al een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs in bezit hebben. Die gegevens moeten verder via een formulier online aan de Duitse autoriteiten doorgegeven worden.

Ook reizigers die naar Italië gaan moeten vanaf 6 augustus rekening houden met een aantal zaken. Zo heb je vanaf dan een Green pass nodig als je openbare gelegenheden als restaurants, theaters en andere evenementen wilt bezoeken. Deze Green Pass kun je aanvragen als je een negatieve PCR-test die niet ouder dan 48 uur is, hebt of als je een herstel- of vaccinatiebewijs hebt.