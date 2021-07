Bulgarije en Noorwegen scherpen coronaregels voor Nederlandse reizigers aan

Noorwegen en Bulgarije verscherpen vanaf morgen de coronaregels voor mensen die de landen willen bezoeken. Voor Nederlandse toeristen houdt dat in dat ze een negatieve PCR-test nodig hebben om de landen in te komen.

Beide landen scherpen de maatregelen aan nadat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) donderdag de Europese coronakaart aanpaste. Daarop kleurde Nederland donkerrood, waardoor Bulgarije en Noorwegen Nederland aanmerken als risicogebied.

Negatieve test geldt ook voor gevaccineerde mensen

Voor Nederlandse reizigers naar Bulgarije houdt de verscherping van de regels in dat ze vanaf morgen een negatieve PCR-test moeten kunnen overhandigen. Dat geldt ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of een herstelbewijs hebben.

Reizigers die Noorwegen in willen, moeten rekening houden met zeer strenge coronaregels. Alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn, mogen het land in zonder quarantaine. Iedereen die niet volledige gevaccineerd is, moet tien dagen in quarantaine. De eerste drie dagen van de isolatie periode verblijven reizigers in een door de Noorse overheid toegewezen hotel. Na een negatieve PCR-test op dag vier is het in principe mogelijk om de quarantaine op een andere locatie af te maken. Minderjarigen hoeven niet in een quarantainehotel te verblijven maar kunnen ergens anders de quarantainetijd doorbrengen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet te worden getest.

Niet gevaccineerde reizigers moeten zich registeren

Naast de quarantaineperiode is het voor niet gevaccineerde reizigers verplicht om zich te registeren voor aankomst in het land. Ook een negatieve testuitslag is noodzakelijk.

Reizigers die langer dan drie weken geleden het vaccin van Janssen kregen of langer dan een week geleden hun tweede prik met een ander coronavaccin ontvingen, worden gezien als volledig gevaccineerd.