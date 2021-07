Mogelijk beperkingen voor ongevaccineerde Duitsers

Ongevaccineerde Duitsers krijgen in de herfst misschien te maken met beperkingen. Dat zegt Helge Braun, de kabinetchef van bondskanselier Angela Merkel in gesprek met het Duitse dagblad Bild. In het interview zei de kabinetchef dat ingeënte mensen „beslist meer vrijheden zullen hebben dan mensen die niet zijn gevaccineerd”.

Als het aantal coronabesmettingen zoals nu weer sterk stijgt, moeten volgens Braun álle mensen die niet gevaccineerd zijn hun contacten beperken. „In het geval van een hoge besmettingsgraad ondanks het testen, zullen ongevaccineerde mensen hun contacten moeten beperken. Dat kan ook betekenden dat bepaalde dingen, zoals het bezoeken van restaurants, de bioscoop en stadions niet langer mogelijk zijn.”

Negatieve test niet voldoende voor ongevaccineerden

Ook mensen die geen prik hebben gehad, maar wel een negatieve test kunnen laten zien lopen volgens Braun het risico op beperkingen. Ook moeten alle contacten van besmette mensen onmiddellijk in quarantaine.

De staat moet de volksgezondheid beschermen, beklemtoonde Braun. „Daaronder verstaan we ook dat de gezondheidszorg in de winter niet opnieuw kankeroperaties en orthopedie-ingrepen moet uitstellen om coronapatiënten te kunnen behandelen.”

Verder zei Braun dat het belangrijk is om het aantal besmettingen in het onderwijs deze herfst zo laag mogelijk te houden. Op scholen gaat waarschijnlijk een mondkapjesplicht gelden als er geen afstand gehouden kan worden. Verder moeten zoveel mogelijk leraren, schoolbuschauffeurs en ouders een prik hebben gehad.

Mogelijk 100.000 besmettingen per dag

Braun vreest dat in de maand van de bondsdagverkiezingen, in september, het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland kan oplopen tot 100.000 per dag. De Duitse autoriteiten varen op een wekelijkse staat van nieuwe besmettingen. Vandaag stond de wekelijkse toename op 13,8 per 100.000 inwoners. Braun vreest dat een snelle verspreiding van corona door varianten van het virus in negen weken tijd kan leiden tot een wekelijkse toename van 850 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Bijna de helft van de bevolking in Duitsland is inmiddels volledig gevaccineerd.