Vreselijk: Nederlandse man (75) stikt in stukje vlees op terras in Frankrijk

Een tragisch incident in de Loirestreek in Frankrijk heeft aan een Nederlandse man het leven gekost. Een man van 75-jaar is op een terras van een Italiaans restaurant gestikt in een stukje vlees nadat hij zich verslikt had.

„We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag, maar konden zijn leven niet redden”, vertelde directeur Arnoud Gourdon tegenover het AD.

Het incident vond vrijdagavond rond 20.30 uur plaats op het terras van het Italiaanse restaurant. De man verslikte zich plots in een stukje vlees. Het restaurantpersoneel zag het gebeuren en kwam meteen in actie. „We hebben werkelijk alles in de praktijk gebracht wat we enkele maanden geleden leerden tijdens een EHBO-cursus, maar het mocht niet baten. Hoe vaak hij de voorgeschreven buikstoten ook uitvoerde, het hielp niet. Na een paar minuten verloor de Nederlander het bewustzijn.”

Man werd nog gereanimeerd

Toen dat gebeurde, besloten de restaurantmedewerkers over te gaan tot reanimatie, maar ook dat hielp niet meer. Het ambulancepersoneel nam de reanimatie na aankomst over, maar niks hielp. „Ze zijn ruim een uur met hem bezig geweest, maar moesten toen opgeven. Een arts verklaarde de man daarna dood.”

Na het overlijden van de man werd zijn lichaam bedekt en afgeschermd met tafellakens. De andere gasten die in het restaurant aan het eten waren, werden naar binnen verplaatst. Nederlanders die ook in het restaurant aanwezig waren, ontfermden zich om de echtgenote van de overleden man.

De restauranteigenaar is nog altijd emotioneel en in shock. Vertellen over het incident kost hem dan ook veel moeite. „Gisteren ging het praten helemaal niet. We waren allemaal nog in shock en geen van ons heeft die nacht kunnen slapen.” Voor iedereen die daar behoefte aan had, was psychische hulp beschikbaar.

‘Sterkte voor de weduwe’

Er zal volgens de eigenaar van het restaurant nog wel tijd over gaan voor men gekalmeerd is. „Het zal nog wel even duren voordat we dit gerecht weer kunnen serveren zonder aan de Nederlander te moeten denken. Het ergste vind ik dat we zijn leven niet hebben kunnen redden. We hebben helaas geen gegevens van de weduwe, maar ik wil haar bij dezen condoleren met het verlies van haar man en heel veel sterkte wensen namens ons allemaal.”