Trump valt immigratiebeleid Biden aan: ‘Joe vernietigt onze natie’

Donald Trump heeft veel kritiek geleverd op het immigratiebeleid van president Joe Biden. De oud-president van de Verenigde Staten deed dit tijdens de eerste campagnebijeenkomst die georganiseerd is sinds zijn aftreden. Trump riep zijn aanhangers daarnaast op om weer een meerderheid te creëren voor de Republikeinen in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden.

Tijdens de drukbezochte campagnebijeenkomst wilde Trump nog geen uitsluitsel geven over of hij zich weer verkiesbaar zal stellen voor de presidentsverkiezingen in 2024. Toch lijkt de oud-president de mogelijkheid wel te overwegen. „Misschien moeten we nog een derde keer winnen. Het is mogelijk”, zei Trump op een gegeven moment. Zijn aanhangers reageerden natuurlijk uitgelaten. Ze riepen meerdere keren „nog vier jaar, nog vier jaar”.

Trump gelooft verkiezingsuitslagen nog steeds niet

Deze bijeenkomst was de eerste ‘echte’ bijeenkomst die Trump hield sinds het verliezen van de verkiezingen. De Amerikaan sprak de afgelopen tijd wel regelmatig op evenementen van Republikeinen, maar organiseerde toen nog geen eigen massabijeenkomsten.

Een terugkerend thema blijft ook de verkiezingen van 2020. Trump gelooft er nog altijd in dat die presidentsverkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en hij denkt nog altijd dat hij de eerlijke winnaar is. „De verkiezingen waren voorbij”, zei Trump tijdens een bijeenkomst in Ohio. „En we hebben een enorme overwinning behaald. Ze hebben iets gedaan dat nooit zou mogen worden toegestaan.”

Naast het in twijfel trekken van de verkiezingsuitslag heeft Trump ook veel kritiek op het beleid van zijn opvolger, president Joe Biden. Met name in het immigratiebeleid kan de oud-president zich niet vinden. Trump focuste zich tijdens de bijeenkomst dan ook vooral op het toenemende aantal migranten dat via het zuiden de VS binnenkomt.

Campagne tegen Republikeinen

De terugkerende boodschap blijft volgens de voormalig president dat Biden een absolute ramp is. „Joe Biden vernietigt onze natie voor onze ogen.”

De oud-president was in eerste instantie bij de bijeenkomst in Ohio aanwezig om zijn voormalig adviseur, Max Miller, te steunen. Miller neemt het op tegen het Republikeinse congreslid Anthony Gonzalez. Gonzalez stemde eerder dit jaar nog voor de impeachment van Trump.

Trump heeft op zijn beurt al aangegeven campagne te gaan voeren tegen alle Republikeinen die zich tegen hem keerden tijdens de stemming over zijn afzetting. “We zullen het Huis terugnemen, we zullen de Senaat terugnemen, en we zullen Amerika terugnemen, en we zullen het snel doen”, zei hij.