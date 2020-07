Disneyland Paris heropent, dit kun je nu verwachten

Mickey en Minnie Mouse kunnen opgelucht ademhalen: ze mogen weer gasten ontvangen in Disneyland Paris. Alleen niet met een knuffel, maar op 1 meter afstand. Het park opent morgen na vier maanden weer de deuren, geheel volgens de Franse 1-meterregels. Hoe magisch wordt dat?

De theekopjes in Wonderland draaien rond alsof er nooit iets is gebeurd. Boven de bloemen zoemen bijen, Donald Duck dartelt vrolijk rond. Nu nog in een leeg Disneyland Paris, maar vanaf morgen zal Europa’s populairste attractiepark weer gevuld zijn met Disneyfans.

Het is een paar dagen voor de opening, als een klein groepje (inter)nationale journalisten een rondleiding krijgt door het park. De zon prijkt aan de hemel, het is bijna dertig graden. De attracties zijn op een enkele na nog gesloten, maar „we zijn klaar voor de grote heropening”, zegt directeur Daniel Delcourt. „Alles is ingericht om de veiligheid en gezondheid te kunnen garanderen.”

Vier maanden werd er niet gegild in het spookhuis Phantom Manor en de Big Thunder Mountain. De attracties stonden wel regelmatig ‘aan’, omdat ook voor achtbanen geldt: ‘stilstaan is achteruitgaan’. Maar op geluid van de achtbaan zelf na, bleef het angstvallig stil.

Spookachtig Disneyland Paris

„Het was zelfs spookachtig”, vertelt Giona Prevete. Hij is nu drie jaar ambassadeur van het park. Officieel wordt om de twee jaar een nieuw gezicht gekozen dat het park vertegenwoordigt, maar door de coronacrisis kreeg hij er een jaartje bij. Prevete, die is opgegroeid in Heerlen, neemt ons mee naar de eerste stop: het restaurant vlak voor het paleis van Doornroosje. „Ga hier maar op de stippen staan”, gebaart hij. Die zijn voor de gelegenheid op de grond geplakt en liggen een meter uit elkaar.

Even later komt de manager van de afdeling ‘Food’ naar buiten. Achter een tafel zoete koekjes vertelt hij over de nieuwe regels in het restaurant. „We bieden nu ook take-away aan, maar willen wel dat de eatertainment blijft. ‘Eat’ van eten, en ‘entertainment’, weet je wel.” Hij vertelt ook over het nieuwe all you can eat-concept: gasten mogen nog steeds alles eten, alleen kan er niet meer worden opgeschept van een buffet. Het zijn nu à la carte-waardige gerechten, en de bestellingen worden opgenomen bij de tafels.

21.000 liter handgel

Eigenlijk had het Disneyland veel te lang geduurd, voordat de Franse regering de woorden uitsprak: pretparken mogen weer open. Want waar attractieparken in veel andere Europese landen, ook in Nederland, al ruim een maand hun rollercoasters kunnen laten draaien, durfde premier Édouard Phillipe het lange tijd niet aan.

Maar drie weken geleden kwam het verlossende nieuws: de coronabeperkende maatregelen mogen verder worden versoepeld. Dat betekent dat de 16.000 Disneymedewerkers weer in actie mochten komen. „Toen we groen licht kregen, ging iedereen meteen aan de slag”, vertelt Marco Bernini, de manager die verantwoordelijk is voor alle ‘parkactiviteiten’. „In korte tijd hebben we alles uit de grond gestampt om het park coronaproof te maken.”

Mocht het coronavirus zich hier willen verspreiden, dan heeft het virus aan dit park een zware dobber. Personeel en gasten vanaf elf jaar dragen mondkapjes. Door het park staan 2000 verspreiders met desinfecterende handgels, goed voor zo’n 21.000 liter per maand. Sta je in de wachtrij van een attractie of op een drukke plek, dan vind je 1-meterstickers op de grond met ‘please do not stand here’. Dat is even wennen, want in Nederland zijn we gewend dat wordt aangegeven waar je wél moet staan. Gezinnen kunnen in hetzelfde ‘vak’ plaatsnemen, en tussen de rijen staat plexiglas. Bernini: „Leg je alles achter elkaar, dan heb je twintig kilometer aan stickers en drie kilometer plexiglas.”

Magisch

Disneyland staat bekent om haar magie. Kan het park op deze manier de magie nog garanderen? Algemeen directeur Daniel Delcourt is stellig. „Dat is altijd onze focus geweest”, zegt hij via zijn tolk. Delcourt werkt 24 jaar bij Disneyland Paris en heeft nog nooit meegemaakt dat het park zo lang moest sluiten. „We zijn altijd 365 dagen per jaar open, en nu was alles ineens anders.”

In april voorspelde financieel analist John Hodulik dat de Disneyparken zeker tot het eind van dit jaar gesloten zouden blijven. De expert van een Zwitserse bank schreef in een rapport dat de parken de dupe zou worden van een gebrek aan reizen en een afkeer van grote groepen. Delcourt geloofde meteen al niets van die voorspelling. „Totale onzin”, noemt hij het onderzoek.

Uitweiden over financiële cijfers van het park wil Delcourt verder niet. Ook hoeveel procent van de bezoekers nu weer welkom zijn, kan hij niet zeggen. „We garanderen de veiligheid”, zegt hij nogmaals.

Mondkapje

Na een ochtend rondlopen door het park, vallen een paar dingen op. Het park heeft er alles aan gedaan om de bestickering zo onopvallend mogelijk te laten lijken. De 1-meterstickers zijn vaak in dezelfde kleur als de kleuren van de attracties, zoals bijvoorbeeld matgroen bij de Mad Hatter’s Tea Cups, waardoor ze niet storend zijn. Ook door het park heen vind je weinig opvallende bordjes. Het is immers veelal buitenlucht en je hebt een mondkapje op. Ook daarvoor is bewust gekozen: „andere Disneyparken doen het ook, en het biedt optimale bescherming voor anderen”. Eerlijk is eerlijk, af en toe wat eten of drinken, zodat het mondkapje even af kan, is geen overbodige luxe. En een tip van de verslaggever: smeer je voorhoofd goed in…

1 meter afstand met Mickey

Een andere highlight van het park normaal gesproken: knuffelen en op de foto met bekende Disneyfiguren. Dat eerste mag niet meer, maar op de foto kan nog wel, belooft Delcourt. „Er komen selfiespots door het park, waar je alsnog op de foto kunt. Wel op 1 meter afstand, uiteraard.” Daarnaast zullen onder meer Donald, Goofy, Mickey en Minnie door het park heen blijven opduiken. „Maar hoe en wat precies, is nog een verrassing. C’est la magie.”

Ambassadeur Prevete kan niet wachten tot het park weer gevuld is, vertelt hij als we weer richting de uitgang lopen. „Kom snel terug, want de magic is terug”, zwaait hij ons uit. Nu alleen de bezoekers nog.

