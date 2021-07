Amerikaanse diplomaten uit Wenen vertrokken wegens ‘mysterieuze klachten’

Amerikaanse diplomaten, inlichtingenfunctionarissen en andere overheidsmedewerkers zijn wegens mysterieuze klachten vertrokken uit Wenen. Zeker twintig medewerkers zijn teruggegaan naar de VS. Zij worden daar onderzocht en behandeld. CNN schrijft dat de klachten vergelijkbaar zijn met het zogeheten ‘Havana-syndroom’.

De klachten bestaan onder andere uit het horen van een raar en hard geluid, ernstige hoofdpijn, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en een symptoom dat getroffenen omschrijven als ‘hersenmist’. Dit zijn klachten die overeen komen met die van een hersenschudding.

Mysterieuze klachten

Wenen is de enige stad ter wereld waar de mysterieuze clusterzieken recent zijn vastgesteld. Eerder dit jaar werd een internationaal topoverleg werd gehouden in de stad over het nucleaire programma met Iran. Het is onduidelijk of er rekening wordt gehouden met een verband.

De genoemde klachten lijken op het Havana-syndroom. Dit syndroom omvat de onverklaarbare klachten die Amerikaans personeel voor het eerst ervoeren op Cuba. Later hadden diplomaten in onder andere Canada, China en Rusland ook last van het Havana- Syndroom. Er is nog altijd geen officiële verklaring voor de klachten.

Mircogolven

Volgens wetenschappers is de straling van gerichte microgolven de waarschijnlijk de oorzaak van de klachten. Dit concludeerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken. De onderzoekers weten niet wie of wat de schadelijke golven veroorzaakte.

De onderzoekers zeggen niets over een bewuste aanval, maar benoemen wel dat deze techniek 50 jaar geleden is ontwikkeld door de Sovjet-Unie. Deze Sovjet- unie was altijd trouw bondgenoot van Cuba. Cuba verwierp het onderzoek echter.

Onderzoek naar de ziekteverschijnselen

In een statement zegt het parlement van Oostenrijk onderzoek te doen naar de ziekteverschijnselen. ,,We nemen de meldingen erg serieus en werken, naar onze rol als gaststaat, samen met de Amerikaanse autoriteiten voor een gezamenlijke oplossing.”

Federaal Ministerie van Europese en Internationale Zaken voegde gisteren toe dat de veiligheid van de in Oostenrijk gestationeerde diplomaten en van hun families, uiterst belangrijk is. Voor zover bekend zijn er geen gevallen waarin Nederlanders zijn getroffen door het Havana-syndroom.