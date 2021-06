Verkiezingscampagne: politica belooft vrouwelijke stemmers borstvergroting

Een Mexicaanse politica kiest wel voor een heel bijzondere verkiezingscampagne. Zij verkondigt namelijk dat vrouwen in Mexico gratis een borstvergroting kunnen krijgen. Op deze mannier hoopt de Mexicaanse stemmers voor zich te winnen.

Rocio Pino houdt er naast haar werk ook nog een andere carrière op na. Ze is namelijk ook OnlyFans-model en schaamt zich niet om haar lichaam te laten zien. De Mexicaanse vraagt op het platform 93 euro voor een jaarabonnement en deelt dan met haar volgers pikant beeldmateriaal.

Borstvergroting voor verkiezingscampagne

OnlyFans is een social media-platform waarop zogenoemde ‘creators’ pornografische foto’s en video’s delen. Bezoekers kopen een lidmaatschap voor een zo’n pagina en worden officieel ‘fan’. Zij krijgen door een maandelijks bedrag te betalen toegang tot explicite en veelal blote content.

Maar het model is ook geïnteresseerd in politiek. Ze is namelijk kandidaat voor de linkse partij Progressive Social Networks. Deze partij werd 2019 opgericht als non-profit organisatie en zag dit jaar het licht als politieke partij. Op 6 juni zijn de verkiezingen in Pino’s staat Sonora, in het noordwesten van Mexico. Wordt ze verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dan belooft ze elke vrouw een gratis borstvergroting. Vrouwen die ooit noodgedwongen een borstamputatie moesten ondergaan, krijgen daarbij voorrang. Haar campagne heeft slogans als „Geef je moeder tieten” en „Omdat een vrouw met tieten een krachtige vrouw is”.

Rechten voor vrouwen